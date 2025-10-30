¿Cuál es el estado de salud de Pedro Ferriz? Periodista revela diagnóstico

El pasado 29 de octubre el estado de salud del comunicador Pedro Ferriz Hijar acaparó el ojo mediático, luego de cancelar repentinamente su noticiero y escribir una alarmante publicación en ‘X’, donde informó que estaba presentando señales de infarto.

En el post, el hijo del también periodista Pedro Ferriz de Con, sorprendió a sus seguidores en la plataforma al mencionar que debía ir de urgencia al hospital:

“Estimado auditorio: Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy. Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente. Gracias a todos por su comprensión”.

Leer también: Pedro Ferriz cancela noticiero por posible infarto: "tengo que atenderme de manera urgente"

Pedro Ferriz Hijar estuvo en coma 4 días por una falla hepática. / Foto: Instagram.

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Ferriz?

Tras recibir decenas de mensajes que pedían por su bienestar, el comunicador notificó esta mañana que ya se encontraba en casa y dio más detalles sobre su actual estado de salud, luego de ser atendido por los especialistas.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes, ya me encuentro en casa. Todo se inició, con una inflamación fuerte en el oído, al parecer los exámenes salieron bien y puede ser solucionado con unas pastillas”, escribió.

Además añadió un agradecimiento especial por los mensajes de apoyo que recibió: “Agradezco a todos por estar en sus oraciones”.

Leer también: ¿Cómo hacer un alebrije para lucir en la ofrenda este Día de Muertos 2025?

Muchas gracias a todos por sus mensajes, ya me encuentro en casa



Todo se inició, con una inflamación fuerte en el oído, al parecer los exámenes salieron bien y puede ser solucionado con unas pastillas



Agradezco a todos por estar en sus oraciones — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) October 30, 2025

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs