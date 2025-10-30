Más Información

Día de Muertos 2025: ¿qué almas visitan la ofrenda hoy, 30 de octubre?

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Ferriz? Periodista revela diagnóstico

“Pobres nacieron y pobres morirán”: hijo de tequilero insulta a campesinos y su padre ofrece disculpas públicas

Simón Levy desata ola de memes tras versiones de su paradero: ¿Libre en EU o detenido en Portugal?

Brozo y Loret hallan "estudio de potoshopeo" de Sheinbaum tras fotos virales en Poza Rica

El pasado 29 de octubre el estado de salud del comunicador acaparó el ojo mediático, luego de cancelar repentinamente su noticiero y escribir una alarmante publicación en ‘X’, donde informó que estaba presentando .

En el post, el hijo del también periodista Pedro Ferriz de Con, sorprendió a sus seguidores en la plataforma al mencionar que debía ir de urgencia al hospital:

“Estimado auditorio: Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy. Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente. Gracias a todos por su comprensión”.

Pedro Ferriz Hijar estuvo en coma 4 días por una falla hepática. / Foto: Instagram.
¿Cuál es el estado de salud de Pedro Ferriz?

Tras recibir decenas de mensajes que pedían por su bienestar, el comunicador notificó esta mañana que ya se encontraba en casa y dio más detalles sobre su actual estado de salud, luego de ser atendido por los especialistas.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes, ya me encuentro en casa. Todo se inició, con una inflamación fuerte en el oído, al parecer los exámenes salieron bien y puede ser solucionado con unas pastillas”, escribió.

Además añadió un agradecimiento especial por los mensajes de apoyo que recibió: “Agradezco a todos por estar en sus oraciones”.

