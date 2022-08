Critican a Jeff Bezos por recordar cuando trabajó en McDonald’s

El empresario tecnológico y fundador de Amazon, Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo de acuerdo con Forbes, publicó una foto en su cuenta de Twitter recordando cuando trabajó en McDonald’s.

Mientras comía una hamburguesa en una tienda de McDonald’s, escribió en su cuenta: “Mi primer trabajo. Y sigue siendo la misma gran hamburguesa. ¡Feliz domingo!”.

A sus 58 años, Bezos recordó cuando en su adolescencia trabajó en una tienda de McDonald’s.

Lee también Blue Origin: Viajan al espacio la primera egipcia y el primer portugués

Algunos internautas reaccionaron a su publicación, mencionando cuando los padres de Jeff invirtieron miles en Amazon cuando comenzó.



Un usuario publicó: ¿Tus padres te dejaron trabajar en McDonald’s a pesar de que eran ricos y más tarde apostarían tu negocio?"



"Relájate hermano, tus padres te dieron el equivalente a 6 mil millones de dólares para iniciar tu negocio", afirmó otro.



De igual manera, surgieron más críticas por parte de usuarios que comentan las malas condiciones de trabajo que viven los trabajadores de Amazon, por ejemplo: “no poder ir al baño en horas de trabajo y tener que sacar un permiso”.

Otro comentó: “Amigo este post es mas deprimente que trabajar en tu empresa”

Lee también Bezos aumenta su fortuna: Amazon gana 121,200 mdd en segundo trimestre

El magnate Jeff Bezos cumplió su viejo sueño de ir al espacio y abrir una puerta al turismo de alturas, posiblemente la próxima misión del hombre que construyó uno de los mayores imperios empresariales de la Tierra.

A sus 57 años, Bezos salió de los confines de la Tierra durante varios minutos el martes a bordo de la nave New Shepard, fabricada por Blue Origin, una empresa de su propiedad fundada en 2000.

El viaje exprés a más de 100 km del suelo terrestre se realizó apenas dos semanas después de dejar el cargo de director general de Amazon, una empresa que en 27 años pasó de ser un emprendimiento montado en un garaje para vender libros a una corporación en expansión valorada en 1.8 billones de dólares en la bolsa de Nueva York.

En la hazaña lo acompañaron su hermano Mark, además de la exaviadora Wally Funk y el holandés Oliver Daemenen, que a sus 82 y 18 años de edad, respectivamente, pasan a ser la persona más vieja y la más joven en llegar al espacio.

Con la mirada en las estrellas pero los pies en la tierra, Jeffrey Preston Bezos, sigue vinculado al grupo del que posee cerca del 10% de las acciones como presidente ejecutivo.

My first job. And still the same great burger. Happy Sunday! pic.twitter.com/3slx6dHUVa

— Jeff Bezos (@JeffBezos) August 28, 2022