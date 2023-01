Conoce a Jessica, la mujer que asegura ser la reencarnación de Frida Kahlo

Frida Kahlo fue, es y será sin dudas una de las mayores exponentes del arte de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo entero.

No existen dos Fridas (salvo las del autoretrato), o al menos eso pensábamos hasta hace unos días cuando apareció Jessica González, una uruguaya que asegura ser la reencarnación de Frida Kahlo.

Jessica González se volvió viral en TikTok. Ella asegura que desde que tenía 3 años supo que tenía una unión muy especial con Frida Kahlo. Incluso dice que a los 28 años vivió un “despertar espiritual” que la ayudó a comprobar que tuvo varias vidas antes de esta.

Foto: Jessica González. Fuente: Instagram @jessicagonzalezescritora

Uruguaya asegura que ama a México y a Frida Kahlo

“Estos últimos días he tenido la necesidad de compartir con ustedes algunas cosas más personales, mi lado más espiritual y místico por así decirlo, porque son mis amigos, mis lectores, las personas con las que más me relaciono día a día. Desde que era una niña siempre tuve muchos sueños lúcidos, tanto que, al día de hoy puedo controlar lo que sueño, saber que estoy dentro de un sueño y recibir mensajes, ver vidas pasadas o tener premoniciones”, escribió González.

“No se asusten, sigo siendo la misma Jess, solo que es una parte mía más íntima que no solía compartir con cualquiera, pero últimamente he sentido la necesidad de hacerlo porque creo que son dones que necesitan ver la luz. La mayoría de las personas saben de mi amor por México, desde hace muchos años he tenido relación con este país tan hermoso, siento un profundo amor y respeto por su cultura , su gente y sus tradiciones. He tenido la fortuna de ir dos veces y conocer personas maravillosas que amo con todo mi corazón. Pero hay algo peculiar que no saben, esto días salió a la luz en una entrevista que me hicieron. Desde niña hay un sueño que siempre se me ha repetido (4 o 5 en realidad, pero quiero hablar de uno en particular), es el patio de una casa, la conozco de memoria, los árboles, las ventanas, la escalera, mi dormitorio. He soñado ese sueño infinidad de veces desde que tengo uso de razón, ya más de adolecentes se fueron sumando más sueños a ese patio”, continuó Jéssica.



Foto: Jessica González. Fuente: Instagram @jessicagonzalezescritora

“Cuando fui en 2019 a México quise visitar la casa de Frida porque siempre sentí admiración por ella, más allá de su relación tóxica, siempre creí que era una mujer admirable para su época. ¿Y saben qué? El patio con el que soñé desde chiquita era el de la Casa Azul de Frida, dónde ella se crío. Me lo sabía de memoria, incluso antes de entrar a su habitación sabía dónde estaba. A eso le puedo sumar los sueños donde me peino frente a un espejo y sé que soy yo pero veo a Frida en el reflejo, sueños donde me visto con su ropa, donde veo a Diego y platicamos por horas mientras decoro la casa por las fechas patrias. ¿Habré sido Frida en otra vida? Algo desde mis entrañas me dice que sí, pero quién sabe”, finalizó la joven uruguaya.