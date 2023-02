Con baile y foto: Taylor Swift se proclama fan de Bad Bunny en los Grammy 2023

La entrega número 65 del Grammy se llevó a cabo la noche de ayer en el Arena Crypto de Los Ángeles. La ceremonia estuvo llena de momentos inolvidables como la presentación de Bad Bunny, quien abrió la gala a ritmo de merengue y puso a bailar a la mismísima Taylor Swift quien se mostró muy fan del cantante urbano.

“Yo quiero saber si los Grammy están listos para la verdadera fiesta”, gritó el cantante Bad Bunny antes de interpretar uno de sus más recientes éxitos “Después de la playa”, con el que inauguró la entrega.

Benito, su nombre real, fue uno de los representantes de las nuevas generaciones que lideraron la entrega y se llevó el Grammy para Álbum de música urbana por Un verano sin ti, y dijo que ese trabajo lo dedicó a las nuevas generaciones.

Lo que no pasó desapercibido fue el momento en que la estadounidense Taylor Swift y el puertorriqueño se fotografiaron juntos, demostrando que no hay límites o muros en los géneros musicales.



Lista completa de los ganadores en los Grammy 2023

Mejor Álbum Tropical: “Pa'lla Voy”- Marc Anthony

Mejor Álbum de Jazz Latino: “Fandango At The Wall In New York” - Arturo O'Farrill & The Afro Latin

Mejor Álgum de Música Regional Mexicana: “Un Canto por México - El Musical” - Natalia Lafourcade

Mejor Álbum de rock latino o alternativo: “MOTOMAMI” - Rosalía

Mejor Álbum de Pop Latino: “Pasieros” - Rubén Blades & Boca Livre

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: "Higher" - Michael Bublé

Mejor interpretación de rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

Mejor canción de rock: "Broken Horses" - Brandi Carlile

Mejor álbum de rock: "Patient Number 9" - Ozzy Osbourne

Mejor Álbum de Música Alternativa: "Wet Leg" - Wet Leg

Mejor interpretación de R&B: "Hrs & Hrs" - Muni Long

Mejor álbum de R&B: "Black Radio III" - Robert Glasper

Mejor interpretación de rap: " The Heart Part 5" - Kendrick Lamar

Mejor Álbum pop vocal: "Harry’s House" - Harry Styles

Mejor Canción R&B: "Cuff It"- Beyoncé

Mejor Álbum Country: "A Beautiful Time" - Willie Nelson

Compositor del año, no clásico: Tobias Jesso Jr.

Video musical:“All Too Well: The Short Film” - Taylor Swift

Mejor Interpretación Pop Dúo o Grupo - "Unholy": Kim Petras y Sam Smith

Mejor Álbum de Música Urbana: "Un verano sin ti" - Bad Bunny

Mejor Álbum de Rap: "Mr. Morale & The Big Steppers2 - Kendrick Lamar

Mejor Álbum de Electrónica: "Reinassance" - Beyoncé

Mejor Interpretación pop solista: "Easy on me" - Adele

Canción del año: "Just Like That" - Bonnie Raitt

Grabación del año: "About Damn Time” - Lizzo

Mejor Artista nuevo: Samara Joy

Álbum del año: "Harry's House"- Harry Style

