¿Cómo es Bacanora?; el municipio de Sonora cuya presidenta municipal fue atacada a tiros

La tranquilidad característica de la sierra sonorense se vio interrumpida recientemente tras el ataque armado en el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatán.

En este incidente, la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte (emanada del Partido del Trabajo), sufrió lesiones menores, mientras que su hijo perdió la vida a causa de los impactos de bala.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez confirmó que el joven conducía el vehículo al momento de la agresión. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, las autoridades descartan, de manera preliminar, un atentado directo contra la edil; el evento se habría desencadenado tras una presunta disputa de tránsito cuando el automóvil intentó rebasar a otro vehículo ocupado por sujetos armados.

Nora Alicia Biebritch Duarte. Foto: Redes sociales

Este suceso coloca bajo los reflectores a Bacanora, un municipio históricamente pacífico y con una profunda vocación artesanal. Ubicado a aproximadamente 2.5 horas de la capital sonorense, este pueblo fundado en 1627 por misioneros jesuitas posee una identidad ligada estrechamente a su geografía montañosa y desértica.

El Bacanora: Una identidad forjada entre la prohibición y el agave

Bacanora es mundialmente reconocido por ser la cuna de la bebida espirituosa homónima, la cual ostenta una denominación de origen única.

De acuerdo con el Consejo Regulador del Bacanora, esta destilación se realiza a partir del Agave Angustifolia (conocido localmente como pacífica o yaquiana), una especie endémica de la región.

La producción sigue métodos ancestrales en las llamadas "vinatas", donde el proceso de ahumado le otorga su perfil distintivo. Esta industria experimentó una suerte de "boom" en las últimas décadas, tras haber superado una prohibición de 77 años instaurada en 1915 por el general Plutarco Elías Calles, quien consideraba que la potencia etílica de la bebida podía "inmoralizar" a la población.

El patrimonio cultural del municipio se complementa con la Iglesia de San Ignacio de Loyola y el Museo del Bacanora, donde se exhiben herramientas históricas de destilación.

Entorno natural y seguridad en la ruta serrana

A pesar del reciente operativo desplegado por diversas corporaciones de seguridad tras la agresión a la alcaldesa, Bacanora se promociona como un destino ideal para el turismo rural.

Su plaza pública y el ambiente de "gente cordial y trabajadora" definen la esencia de este pueblo de la sierra. El incidente carretero reabre el debate sobre la seguridad en los trayectos que conectan a la capital con las zonas rurales de Sonora.

Las investigaciones de la Fiscalía continúan con el fin de dar con los responsables, mientras elementos estatales mantienen la vigilancia en la zona.

La comunidad permanece atenta a la evolución del estado de salud de Biebrich Duarte, esperando que el municipio recupere el clima de paz que lo convirtió en el principal promotor del elíxir sonorense a nivel internacional.

