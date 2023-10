¿Cómo crear una cámara para observar el Eclipse Solar 2023? Así lo explican en TikTok

El eclipse solar está ya a unos días pero ¿cómo verlo? Sin que sea la última vez que veamos cualquier cosa… Este eclipse en particular se verá como un anillo de fuego alrededor de la Luna y por ende en ningún segundo será seguro ver al Sol. En este video abordaremos todo lo relacionado a la seguridad ya que no lo podemos ver a través de binoculares, lentes de cámara, con la cámara de tu celular o cualquier tipo de binoculares, te vas cocinar el ojo. El 14 de octubre de 2023, un eclipse solar anular cruzará Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Será visible en partes de Estados Unidos, México y muchos países de Centroamérica y Sudamérica. Millones de personas del hemisferio occidental podrán experimentarlo. Todas las lentes necesitan filtros especiales para éste tipo de eclipses. Lo que el Gobierno de México en el eclipse del 2017 recomendó usar un filtro solar número 14. Lo que necesitamos es hacer proyecciones del eclipse para protegernos, entonces tampoco lo veas reflejado por un CD. La manera más sencilla es ver la sombra que proyectan los árboles durante el eclipse y podrás ver todo el proceso del eclipse. Hagamos un mini tutorial de cómo hacer ésta caja que recomienda la NASA para observar el eclipse. Mira el video para los detalles. Sin importar qué método usemos para ver el eclipse, es necesario que no lo veas por más de 30 segundos y que lo vayas haciendo en intervalos. Oye Fernanda, ¿es lo único que tengo que cuidar? Pues resulta que nuestra piel necesitará una protección extra debido a que el sol estará muy brillante así que es importante que uses protector solar ¿Y estás listo para ver el eclipse? Este video es una referencia. Consulta la información de la NASA para el armado de la caja. #eclipse #eclipsesolar #eclipse2023 #cienciaentiktok #cienciadivertida #cienciatiktok #loaprendientiktok