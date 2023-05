Claudia de Icaza critica a Gustavo Adolfo Infante por negar entrevista a Ricardo O'Farrill

La periodista Claudia de Icaza criticó al conductor Gustavo Adolfo Infante, luego de negarle una entrevista al comediante Ricardo O'Farrill ante la complicada situación que atraviesa.

Por medio de Twitter, la también escritora cuestionó al conductor por no entrevistar al standupero por estar en una situación “vulnerable”.

“Que el chiquillo no entrevistó a Ricardo O'Farrill porque estaba en un momento vulnerable y no quería abusar @ImagenTVMex ¿Qué onda con su "talento" a cuadro?”, se lee en el tuit.

Aunado a ello, recordó el momento en que Adolfo Infante entrevistó a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, en un momento "vulnerable". “¿No se agarró "vulnerable" a Frida Sofía cuando le dio la exclusiva del abuso qué sufrió por parte de su abuelo? Un supuesto abuso que no hemos visto que esté en proceso de resolverse. ¿Las notas periodísticas de este calibre se dejan en veremos?”, expresó.

¿Por qué Gustavo Adolfo Infante negó entrevistar a Ricardo O'Farrill?

Durante el programa “De primera mano”, el conductor reveló que gente del comediante se acercaron a él para hacerle una entrevista. “Me habló Addis y me dice: ‘Gustavo, Ricardo O’Farrill acaba de decir que solo le daría una entrevista a tres, Yordi Rosado, a ti y alguien más’”.

Sin embargo, el conductor negó la entrevista. “Yo le voy a responder al señor O’Farrill, por su puesto que me interesa entrevistarte, pero no es el momento”.

Finalmente, reiteró: “Ojalá te cures Ricardo y si sigue siendo de tu interés platicar con algún reportero y me das la oportunidad, yo con gusto lo voy hacer. Pero no es el momento ahora (...) Uno no se puede aprovechar de un estado de vulnerabilidad para sacar una entrevista”, dejó en claro.

¿Qué le pasó a Ricardo O'Farrill?

El famoso standupero ha estado en tendencia en los últimos días, debido a sus lives que ha transmitido en Instagram, en el que narra el maltrato que vivió en la clínica de rehabilitación donde estuvo internado. “En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, dijo.

El standupero también comentó que sufrió de maltrato físico y mostró una herida en su nariz, así como marcas en sus muñecas y una cicatriz en su mano. “Me hice pipi en mis pantalones porque en la clínica te dejan amarrado […], en la “Clínica Margaritas” casi me vuelven loco”, añadió.



