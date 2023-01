Ciro Gómez Leyva espera información sobre móvil de agresión: "no hay absolutamente nada”

Ciro Gómez Leyva espera información sobre autoría intelectual de agresión: "no hay absolutamente nada”

El periodista Ciro Gómez Leyva está en espera de información sobre el autor intelectual de la agresión que sufrió el 15 de diciembre de 2022, cuando personas a bordo de una motocicleta dispararon en su contra cuando viajaba a bordo de su camioneta.

“Sobre la autoría intelectual no hay nada aún, nos han preguntado todo el día si con esta información se acerca, se pueden acercar a las autoridades a determinar quién fue el autor intelectual. No hay absolutamente nada, nada aún esta noche. Esta es la información del día de hoy”, dijo durante una de sus intervenciones en su noticiero nocturno en Imagen Televisión.

El periodista agradeció a las autoridades los avances que se tienen en la investigación del intento de homicidio del que fue víctima. De acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México hay hasta este jueves 12 de enero,13 personas detenidas por estos hechos.

Entre ellos un sujeto identificado como Pedro ”Pool”, líder de una supuesta célula criminal que estaría relacionada a la agresión al conductor. De acuerdo con las autoridades los detenidos son los autores materiales del intento de asesinato.

Muchas gracias a la autoridad de la #CDMX por el seguimiento que le ha dado a mi caso. Veremos qué curso toma tras estas 11 detenciones de personas que, presumiblemente, tuvieron que ver con la acción, con la ejecución. Sobre la autoría intelectual no hay nada aún. pic.twitter.com/wdFGSGYvaz — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) January 12, 2023

¿Qué se sabe de los autores intelectuales?

Tras el comentario de Ciro Gómez Leyva en su noticiero nocturno, este jueves la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó una conferencia de prensa en la que informó que además de las 11 personas que se habían confirmado como detenidas el pasado miércoles hay dos detenidos más.

Estas personas no estarían directamente relacionadas al intento de homicidio en contra del periodista, sino que tenían en su poder llaves de los vehículos propiedad de la célula criminal relaciona a la agresión, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México confirmó que al momento no hay información sobre los autores intelectuales detrás del homicidio.

“Sobre el móvil, las personas que falten por detener, lo irán marcando los tiempos de la investigación, pero sobre todo, cómo lo mencioné ayer, nuestro principal compromiso es con la víctima, con la personas que sufrió el atentado”, agregó García Harfuch.



¿Cuándo ocurrió el ataque a Ciro Gómez Leyva?

De acuerdo con tweets publicados por el propio Ciro Gómez Leyva, el ataque sufrió el 15 de diciembre de 2022 a las 23:10 horas cuando se dirigía a su domicilio.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter en aquel momento.

