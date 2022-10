Celebridades que asistieron a la Fórmula 1

La Fórmula 1 es uno de los eventos más atractivos del país, debido a que miles de aficionados han asistido a la carrera, rompiendo el récord de asistencia. Muchos de ellos acuden para apoyar a Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En los 3 días del Gran Premio de México ha tenido la asistencia de diferentes deportistas, celebridades, políticos y empresarios.

A este evento asistieron políticos como el diputado Antonio Pérez Garibay (papá de Checo) , el gobernador de Nuevo León, Samuel García, acompañado de su esposa Mariana Cantú, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.



P4 on the grid, and well in the mix!@SChecoPerez's father has a prediction for race day#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/izdMV9xXJd

— Formula 1 (@F1) October 29, 2022