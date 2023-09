Cantante colombiano acusa a aerolínea por “maltratar” sus instrumentos: “sin ningún tipo de vergüenza”

Juan Pablo Vega, cantautor colombiano, fue tendencia en redes sociales, luego de quejarse de una aerolínea de su país por “maltratar” sus instrumentos en el aeropuerto El Dorado en Colombia.

Por medio de la plataforma X, antes Twitter, el cantante explotó por la forma de trabajar de los empleados del aeropuerto “sin ningún tipo de vergüenza”.

“Muy triste y mucha impotencia ver a plena luz del día, sin ningún tipo de vergüenza, al frente de sus supervisores y al frente de quienes depositamos la confianza en su servicio, este tipo de maltrato a nuestros instrumentos”, escribió el intérprete y etiquetó a la aerolínea Wingo.

En el video se aprecia cómo uno de los trabajadores trata de guardar, a la fuerza, una maleta rectangular y en medio del forcejeo se cae el estuche que contiene una guitarra. El que parece ser su supervisor se percata de lo sucedido, pero no toma acciones.

Muy triste y mucha impotencia ver a plena luz del día, sin ningún tipo de vergüenza, al frente de sus supervisores y al frente de quienes depositamos la confianza en su servicio, este tipo de maltrato a nuestros instrumentos. @wingo @BOG_ELDORADO Ayúdenme con un RT. pic.twitter.com/Mg1rVUbfkz — Juan Pablo Vega (@JuanPVEGA) September 7, 2023

¿Qué opinaron en redes sociales?

A raíz de su denuncia pública ha recibido varios comentarios de personas que han vivido situaciones similares con su equipaje.

"Me duele lo que veo, qué salvaje ese man, ¿qué le pasa?", "No la guitarra!!! bestia", "Me hizo acordar de una de las primeras cosas virales que vi en internet, a este man le dañaron su guitarra Taylor, compuso una canción, se hizo más famoso y United se la pagó", se lee entre las respuestas.

Hasta el momento, la aerolínea no se ha pronunciado al respecto.

