Canguro de soporte emocional creado con IA confunde a usuarios; esta es su historia

La conmoción surgió luego de que el pasado 27 de mayo el perfil de tiktok “yagirlgabby_” publicara un video donde se muestra a una mujer discutiendo con una sobrecargo luego de que a su mascota de soporte emocional, un canguro quien sostenía un boleto de abordaje entre sus patas, no se le permitiera el acceso al vuelo.

El video rápidamente se hizo viral y dio la vuelta al mundo entero ocasionando que miles de personas reaccionaran ante la situación con indignación y tristeza.

Canguro de “soporte emocional” creado con IA confunde a usuarios

La ternura inundó las redes sociales pero la revelación de que el video era solo resultado de una animación digital generada por inteligencia artificial desconcertó a los espectadores e inmediatamente la opinión pública se dividió en dos bandos: en quienes con obviedad presumían que a primera vista habían notado que se trataba de IA y en aquellos que respondieron asustados y sorprendidos ante dicha noticia.

El humor y los comentarios cómicos se hicieron presentes ante la situación. Foto: Facebook/Pulso Pedro Escobedo

Luego del descubrimiento se dio lugar a un debate furtivo y los comentarios se dejaron venir: “cómo que esto es IA?”; “sí se re nota que es ia q dicen JAKSJSKAJ”; “Ya me siento como mi abuelita cuando se creía los videos de IA”; “Me burle mucho de mi mamá cuando me enseñaba videos de con IA (me creí este video)”.

Así mismo, en respuesta surgieron numerosos memes e imágenes que hacían parodia al video original.

¿Qué tan lejos ha llegado la tecnología?

Además de servir como una herramienta para el estudio y consulta de información, la inteligencia artificial ha explorado nuevos campos y formas de uso como lo es la creación de tendencias de entretenimiento que se han popularizado últimamente en plataformas digitales y redes sociales.

La creación de videos, imágenes realistas y animaciones con IA ha ido en aumento en páginas de redes sociales dedicadas al entretenimiento: personajes ficticios antropomórficos, animales tiernos bailando, así como personajes de películas, cantantes y celebridades famosas de bebés cantando. Está claro que este nuevo modo de uso incrementará la presencia de la tecnología y la IA en la vida cotidiana de las personas.

