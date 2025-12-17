Calculadora de liquidación: conoce cuánto te corresponde si te despiden

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores deben recibir una indemnización en caso de despido injustificado. Lo que también se conoce como liquidación, se refiere al pago correspondiente que debes obtener en caso de terminar una relación laboral sin causa justificada por el empleador.

¿Qué es la liquidación?

La liquidación es una indemnización por despido injustificado. Corresponde a un pago al que tiene derecho un trabajador, específicamente, cuando la terminación de la relación laboral procede por causas atribuibles al patrón.

Estos derechos están fundamentados en los artículos 48, 79, 80, 87, 162 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). En este sentido, la indemnización debe incluir:

Tres meses de salario.

La prima de antigüedad que corresponde al pago de 12 días de salario por cada año de servicio prestado.

Salarios pendientes hasta la fecha de baja.

Partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

Otras prestaciones previstas en contrato o políticas (comisiones devengadas, bonos, reparto de utilidades pendientes, etc.)

Diferencias entre finiquito y liquidación

Antes de realizar la consulta, es preciso conocer la diferencia entre finiquito y liquidación. En primer lugar, el finiquito es el pago que corresponde cuando termina la relación laboral por causas no imputables al patrón, por ejemplo, renuncia, término de contrato por tiempo determinado. Ahora bien, su cálculo incluye días trabajados, proporcional de aguinaldo, vacaciones no gozadas y prima vacacional.

Por otro lado, la liquidación incorpora todo lo anterior más la indemnización (indemnización constitucional, prima de antigüedad u otras compensaciones) que procede en casos de despido injustificado o terminación imputable al patrón.

¿Cómo calcular el pago de liquidación?

En principio, el cálculo de la liquidación corresponde a la suma de los conceptos que correspondan. Por ejemplo, la indemnización constitucional, la prima de antigüedad, las partes proporcionales entre otras prestaciones.

Ahora bien, en Consultas El Universal encontrarás una herramienta práctica para simplificar este proceso. Se trata de una calculadora de liquidación actualizada, que puedes usar de la siguiente manera:

Entra la página de la calculadora de liquidación , haz clic aquí

, Lo primero que debes ingresar es tu salario diario, es decir, el salario bruto diario que percibes antes de deducciones

Seguidamente, selecciona el periodo laboral. Selecciona la fecha de ingreso y de baja.

Completa los campos correspondientes en el apartado de prestaciones.

Finalmente, ingresa los pagos pendientes.

A continuación, se mostrará el resultado de tu cálculo, en conjunto con un desglose de pagos correspondientes que están incluidos en el mismo.

Finalmente, es importante tener en cuenta que esta calculadora ofrece estimaciones orientativas con base en la legislación vigente y en los parámetros más comunes. Sin embargo, cada caso tiene sus particularidades dependiendo del contrato colectivo, prestaciones adicionales, periodos de prueba, topes legales, o resoluciones judiciales que modifiquen el monto final.

Si detectas diferencias entre lo calculado y la propuesta de tu empleador, o si consideras que el despido fue injustificado, puedes pedir asesoría gratuita con PROFEDET. Por su parte, Consultas El Universal recuerda que la calculadora es una estimación y no sustituye la asesoría jurídica especializada.

De cualquier manera, esta es una herramienta gratuita, accesible para todos, disponible sin necesidad de registros y apoyada en fuentes oficiales.

