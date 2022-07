Cabra llora y es abrazada por su dueño mientras intenta venderla

Los diferentes animales que habitan en todo el mundo también saben expresar sus sentimientos, pues es redes sociales se hizo viral una cabra, debido a que fue captada llorando al momento en que su dueño trataba de venderla a un comerciante, sin especificar el sitio en que ocurrió el hecho.

A través de Twitter, el usuario @Ram_Vegan compartió el conmovedor video, en el que se ve al animal llorar, mientras es abrazado y consolado por su dueño. De igual manera, se observa recibir un fajo de billetes del comprador.

"Chivo traído para vender abraza a dueño, llora como humano", se lee en el tuit.

