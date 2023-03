Brendan Fraser se lleva su primer Premio Oscar y se desatan los memes

Brendan Fraser se llevó el Oscar 2023 como Mejor Actor por su papel protagónico en la cinta de “The Whale”. Luego de una larga trayectoria, su trabajo al fin rindió frutos, pues esta noche recibió su primera estatuilla dorada.

Fraser subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles y recibió su galardón entre decenas de aplausos. “Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar en las aguas profundas (...) gracias por permitirme regresar, por permitirme resurgir, por volver a la superficie para volver a ser visto”, expresó en su discurso.

La estrella de 54 años marcó la historia del cine gracias a sus interpretaciones en películas de aventuras, como “George de la Jungla”, “La Momia”, “Viaje al Centro de la Tierra” y muchas más.

Al borde de las lagrimas Brendan Fraser gana a Mejor actor por por La ballena The Whale #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/yw6Ghakrc0 — Grace Mora Dávalos (@Gracemorad) March 13, 2023

¿Qué categoría ganó Brendan Fraser en los Premios Oscar?

El actor ganó la categoría de Mejor Actor. "Así que esta es la pinta que tiene el multiverso", señaló al subir por su galardón. Fraser agradeció a La Academia de Hollywood por la estatuilla y "por darle un salvavidas creativo".

Asimismo, recordó que empezó su trayectoria hace 30 años y las cosas no le han sido fáciles. “Sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, afirmó.

Con el anuncio de su triunfo en los Premios Oscar, las redes sociales no tardaron en inundarse de memes en apoyo al actor. Y es que para muchos era un triunfo que se había hecho esperar, pero bien merecido:



