Besos remotos, ¿solución para amores a distancia?

Con el correr de los años, muchas personas entendieron que la distancia no es impedimento para tener un romance. Así, mientras muchas parejas entienden esta condición como algo temporal, para otras puede ser un estilo de vida.

Lo cierto es que la tecnología ha dado un nuevo paso para ayudar a quienes deseen besarse a través de las pantallas de los teléfonos móviles.

El invento proviene desde China y es un accesorio para celulares, que permite besar a las personas aunque estas se encuentren a grandes distancias.

El artefacto ha recibido el nombre de “Remote Kiss” y sus creadores aseguran que las personas con romances a distancia podrán "experimentar intimidad física". Respecto de su funcionamiento, este tiene sensores de presión y están recubiertos de silicona blanda.

El material de elaboración y los sensores han logrado un accesorio que realmente recrea el movimiento de labios al besar. Si bien el producto lleva varios meses a la venta en aquel país, ha comenzado a popularizarse en estos últimos días, luego de hacerse viral a través de las redes sociales.

Remote Kiss device, this seems all sorts of wrong. pic.twitter.com/14Vhr85IWJ

— Travis LeRoy Southworth (@travisleroy) February 25, 2023