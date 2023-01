¡Ay caramba! "Los Simpson" renuevan temporada, son la serie con mayor duración de la historia

A más de tres décadas de “Los Simpson”, la cadena estadounidense Fox, anunció que la serie de los personajes amarillos renovarán temporadas para continuar al aire hasta el 2025.

De acuerdo con el medio Variety, esto los posiciona como la serie televisiva con mayor duración de la historia y es que la creación de Matt Groening se emitió por primera vez en 1989.

Asimismo, Fox también ordenó alargar las temporadas de "Bob's Burgers" y "Padre de familia".

La comedia de dibujos animados que se centra en una familia de Springfield se encuentran entre las 10 mejores de la temporada 2022-2023.

Aunque también Padre de Familia y Bob's Burgers son activos valiosos para Disney, puesto que son los más vistos en los servicios de streaming de la compañía.

Es importante mencionar que los tres programas de Fox ahora son propiedad de Disney luego de que en 2019 se pactara un acuerdo comercial por más de 70 millones de dólares.

Accurate in more ways than one. pic.twitter.com/gnolGWHSXE

— The Simpsons (@TheSimpsons) January 25, 2023