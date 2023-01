Avión despega en 2023 y aterriza en 2022, esta es la razón

Pasajeros de vuelo festejaron dos veces Año Nuevo, luego de arribar en Seúl, Corea del Sur, la madrugada del 1 de enero del 2023.

Un vuelo de la aerolínea United Airlines despegó de Seúl, Corea del Sur, el 1 de enero del 2023 y aterrizó la tarde del 31 de diciembre de 2022 en San Francisco, Estados Unidos.

El portal de monitoreo de vuelos en tiempo real Flightradar24 informó que el vuelo UA858, a bordo de un avión Boeing 777-300, despegó la primera hora después de haber iniciado el 2023 en el país asiático y llegó al Aeropuerto Internacional de San Francisco horas después.

La razón es que San Francisco está ubicado en el oeste de los Estados Unidos, convirtiéndolo en uno de los últimos lugares del mundo en cambiar de año.

En tanto, Corea del Sur se encuentra en Asia, donde tienen un horario adelantado, logrando ser uno de los primeros en llegar el año nuevo.

