Los Ángeles Azules son considerados como uno de los grupos musicales más exitosos a nivel mundial, actualmente sus canciones son escuchadas en varios países por lo que han conseguido varios reconocimientos como Premios lo Nuestro y Premios Billboard.

Provenientes del Barrio San Lucas en Iztapalapa, Ciudad de México; vendieron varios bienes para poder comprar sus instrumentos y desde sus inicios en 1873 hasta 1993 fue que lograron internacionalizar su música con el tema “Cómo te voy a olvidar”.

Debido a su éxito surge su ya famoso lema “De Iztapalapa para el mundo” que ahora también se ha convertido en “De Buenos Aires para el mundo” pues este último es el nombre de su más reciente producción discográfica que incluye temas como “El listón de tu pelo” además de colaboraciones con otros artistas.

Durante una entrevista para el programa Me lo dijo Adela, uno de sus integrantes contó que no fue fácil tener el éxito del que ahora gozan, pues al principio no tenían dinero e incluso los ocho hermanos conocidos como la Familia Mejía Avante; dormían en un tapete.

Sin embargo, su talento los llevó a tener más de 40 años de carrera, por lo que su música se sigue escuchando en plataformas digitales y en la radio.

Recuerda que este 31 de diciembre ofrecerán un concierto gratuito en el Zócalo capitalino para cerrar el año, así lo informó en días anteriores la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

ayef