Anuncio de concierto gratis de Interpol en el Zócalo CDMX desata furor con los mejores memes

El grupo neoyorquino Interpol ha anunciado un concierto gratuito en el emblemático Zócalo de la Ciudad de México el próximo 20 de abril.

La banda expresó su emoción por este espectáculo, destacando que actuar en un escenario tan icónico e histórico es un sueño hecho realidad. Animaron a todos a asistir al evento, citando la famosa frase 'be there or be square'.

Sin embargo, esta noticia causó una ola de memes en todas las redes sociales, pero sobre todo en la plataforma “X”.

Los mejores memes del concierto gratis de Interpol en el Zócalo CDMX

Causan una ola de memes en X

Por medio de la misma plataforma internautas compartieron sus emociones al respecto.

Causan una ola de memes en X Foto: Captura de pantalla

Algunos internautas no perdieron tiempo y compartieron una avalancha de memes, incluso algunos buscando compañía para asistir al gran evento.

Causan una ola de memes en X Foto : Captura de pantalla

Causan una ola de memes en X Foto : Captura de pantalla

Furor en redes por concierto de Interpol en CDMX. Foto: Captura de pantalla

