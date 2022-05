AMLO y médicos se enfrascan en nueva polémica

La contratación de médicos cubanos para los servicios de salud en México, por parte de la Secretaría de Salud (Ssa), ha levantado críticas por parte de médicos mexicanos, que buscan una plaza en el sector.

Ayer, Ana Cecilia Jara, médica genetista, realizó un video con el que busca llamar la atención del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación de sus compañeros.

Tras el video, incluso políticos, se lanzaron con críticas en contra de Jara, quien tiene un consultorio en Polanco y acude a programas de televisión para hablar como especialista.

En medio de la polémica generada por la contratación de médicos y la respuesta de Jara, Jorge Alcocer Varela, titular de Salud (Ssa), aseguró que los médicos mexicanos no desean trabajar en zonas alejadas por la inseguridad, por lo que, señaló, el gobierno mexicano tiene que contratar a médicos en el extranjero, como es el caso de 500 médicos cubanos.

En el informe del Pulso de la Salud, y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario reprochó que a estos médicos se les olvida que los pacientes tienen derecho a ser atendidos sin importar en dónde estén.



La vacunación Covid-19 y los médicos particulares

Sin embargo, el Presidente y su gabinete ya habían generado polémicas con los médicos, en específico con los que realizan servicio particular.

En abril del 2021, AMLO criticó a aquellos galenos que buscaban ser vacunados contra el Covid-19, a la par que los médicos del sector salud. Algunos inclusive interpusieron amparos para lograrlo.

“No es que esté con contra de ellos, es que no es justo el querer decir a mí me vacunas. No, si no te corresponde no”, declaró en aquel momento, cuando algunos médicos privados convocaron a manifestaciones.

Durante los años de pandemia, las manifestaciones por falta de equipo e insumos han sido constantes.

Pero en mayo de 2020, AMLO levantó críticas entre los médicos al llamarlos "mercantilistas", en pleno inicio de la pandemia.

"Mercantilistas"

Al respaldar el trabajo del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al frente de la epidemia, el mandatario federal aseguró en ese momento que esos funcionarios son humanistas y que trabajan a “favor del pueblo, no a favor del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud”.

Posteriormente, el Presidente se disculpó con ellos. "Si lo entendieron así, ofrezco disculpas, no fue así. Hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense era médico Ernesto ‘el Che’ Guevara, médico el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende, ¿cómo voy a hablar mal de los médicos?", respondió ante las críticas.