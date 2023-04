AMLO supera a Rubius y El Xokas como "streamer" más visto y no soportaron

No sólo Ibai Llanos, los creadores de contenido que fueron superados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el ranking de streamers hispanoamericanos más vistos, han enfurecido.

A través de sus cuentas de redes sociales han reaccionado al Top 10 publicado creado por Stream Charts, en el que se enlista a los 10 creadores de contenido más vistos en el primer trimestre del 2023.

El español Ibai Llanos encabeza la lista con 21.48 millones de horas vistas, seguido por Auron Play con 17.83. Mientras que en el tercer puesto se ubica el argentino El Spreen con 16.23 millones de horas vistas.

La gran sorpresa la dio el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien se coló en el ranking de los streamers y de paso generó decenas de reacciones en el mundo del Internet. Durante la conferencia matutina de este miércoles, el equipo del presidente mostró el ranking en el que aparece el mexicano El Mariana.

Quienes definitivamente no lo tomaron bien, fueron dos de los streamers a quienes el presidente superó El Rubius y El Xokas. Ambos se unieron a Ibai y publicaron su sentir respecto a Streams Charts en redes sociales.

El Xokas realizó una transmisión en la que se mostró asombrado por el alcance del presidente de México e incluso revisó el contenido que el político sube a su canal.

“Me han quitado el noveno puesto de la lista y me han bajado al décimo porque resulta que el presidente de México es streamer, no es broma, y ha streameado 13 millones 200 mil hours watched. Y es el sexto streamer hispanoparlante más visto del mundo y me ha robado el noveno puesto”, reclamó el streamer conocido como El Xokas.

El español pidió a sus seguidores la página del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder ver el tipo de contenido que sube y se mostró sorprendido cuando le comentaron que el sexto puesto se lo debía a su canal de YouTube.

Ello, debido a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comparte los enlaces de sus conferencias matutinas conocidas como “mañaneras” en su cuenta de YouTube, mismas que se pueden seguir en vivo.

¿Qué dijo Rubius sobre AMLO superándolo en el chart de streamers?

A través de su cuenta de Twitter, el streamer español Rubius compartió un meme en referencia al ranking y "culpó" a su viaje por la derrota frente al político mexicano.

“Sabía que lo de irme a Japón durante 1 mes iba a pasarme factura pero no tanto”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El español, quien se ubica en el puesto número 6 del listado justo debajo del presidente de México, acumula 9.70 millones de horas vistas. Es decir que le presidente de México lo supera por 4 millones de horas vistas.

Sabia que lo de irme a Japon durante 1 mes iba a pasarme factura pero no tanto https://t.co/yqc46bBK11 pic.twitter.com/voCxExkK41 — elrubius (@Rubiu5) April 26, 2023





