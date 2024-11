Acusan de montaje a reportero durante cobertura de DANA; video muestra que se embarra lodo

En los últimos días, los ojos del mundo entero están puestos en España, debido a las inundaciones en Valencia, derivadas del fenómeno meteorológico conocido como DANA.

Estado en el que se encuentran varios vehículos por las intensas lluvias de la fuerte dana que afecta especialmente el sur y el este de la península ibérica, este miércoles en Picaña (Valencia). Foto: EFE

Estas lluvias torrenciales han provocado devastación en la región, con más de 200 personas fallecidas y múltiples daños en infraestructura, vehículos y bienes. Ante esta emergencia, periodistas y comunicadores se han trasladado a la zona para cubrir los hechos, entre ellos Rubén Gisbert, cuya transmisión en vivo ha generado controversia en redes sociales.

Acusan de montaje a periodista durante reportaje de DANA

Luego de haber compartido por medio de sus redes sociales lo que estaba sucediendo en Valencia, el también abogado conectó con el programa Horizonte desde Catarroja para reportar el estado de un estacionamiento inundado y lleno de lodo.

¡NO OS FIÉIS DE NADIE ESTOS DÍAS!



El agitador Rubén Gisbert se da cuenta de que está poco manchado antes de entrar al programa de Iker Jiménez y literalmente se tira al suelo de rodillas para mancharse más. Después dice “estamos listos”. pic.twitter.com/paXPIeYnzB — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 4, 2024

Sin embargo, su transmisión en directo desató una ola de críticas y debates en diversas plataformas digitales, cuestionándose la autenticidad y ética del comunicador. Esto luego de que un vecino de la zona grabó un video en el que se observa cómo Gisbert se arrodilla para cubrir su ropa de lodo, generando la percepción de que intentaba dramatizar la situación para la audiencia.

Posteriormente la grabación se difundió rápidamente y llegó a Iker Jiménez, presentador de Horizonte, quien abordó el tema durante la emisión en la que Gisbert participaba. Como respuesta, el conductor explicó que desconocía el incidente y enfatizó que el programa no avala ese tipo de acciones.

Rubén Gisbert aclara qué fue lo que en realidad paso

Por su parte, el creador de contenido reconoció lo sucedido y subió un clip a sus redes sociales donde explicó que su intención era mantener la coherencia visual entre dos conexiones, una de las cuales no fue transmitida en tiempo real.

''Lo hice porque la primera conexión cuando me meto en un garaje con barro hasta las rodillas fue grabada y no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo hice eso, me equivoqué, lo siento. No esperaba que estuvieran encima mío y grabándome. No creo que eso invalide lo que estoy haciendo aquí", dijo.

ESTO HICE Y ESTO ESTOY HACIENDO, DIFUNDIR POR FAVOR pic.twitter.com/eqednEY9vb — Rubén Gisbert (@gisbert_ruben) November 4, 2024

Además, aclaró que no es periodista ni reportero profesional, sino alguien comprometido con visibilizar la situación en su lugar de origen, Valencia, una ciudad que actualmente enfrenta una crisis significativa debido al impacto de la DANA.

