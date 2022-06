3 consejos para ser exitoso en cualquier etapa de tu carrera

El evitar las comparaciones, la competencia desmedida y los conflictos innecesarios ayuda a mejorar el entorno y la salud mental, tanto en la vida profesional como en la parte personal.

“Cuando estaba a punto de salirme de mi casa para ir a la universidad, mi mamá me regaló esta joya de sabiduría: ‘Recuerda evitar las tres C’. Me explicó que debía evitar las comparaciones, la competencia y los conflictos innecesarios y que esto me ayudaría a ser más feliz”, explica May Busch, ejecutiva residente en la Oficina del presidente de Arizona State University.

La también asesora y autora de distintas publicaciones asegura que estos consejos le han sido útiles a lo largo de su carrera profesional y también en su vida personal.

“Cualquiera que sea la etapa de tu carrera profesional, evitar las posibles trampas de las tres "C" te servirá”, dice Busch.

Evitar las comparaciones: la ladrona de la alegría

Compararse con los demás es una trampa muy común, sobre todo cuando las redes sociales muestran los mejores momentos de todos en cualquier momento del día: quien hace mejor su trabajo; la que es la mejor mamá; la persona más organizada; o el que hace ejercicio todos los días.

Voltear a ver a los demás todo el tiempo hace que se establezcan estándares cada vez más altos, porque hay una comparación con las mejores cualidades de los demás.

La especialista asegura que la solución para no caer en esta trampa es agradecer lo que se tiene y lo que eres, y valorarse a sí mismo. Las comparaciones deben ser con uno mismo, para poder aprender y crecer.



Competencia: la alimentación de una mentalidad de escasez

La competencia sana puede ser buena, pero la innecesaria puede dañar la carrera profesional de las personas, sobre todo cuando la mentalidad es de ganar o perder.

Competir con los demás hace que sea más difícil ver a las personas como potenciales aliados, y se malgasta energía mental tratando de superar a los colegas en lugar de trabajar en equipo para crecer juntos; incluso se puede ganar enemigos innecesarios.

En su lugar, hay que adoptar una mentalidad de abundancia, con la que se logren multiplicar las cosas para todos a tu alrededor.



Conflicto: del que no te hace más fuerte

Los conflictos innecesarios suelen surgir de la necesidad de tener razón. Si bien se puede ser un experto en la materia porque se tienen los conocimientos necesarios, eso no significa que uno siempre tenga la razón.

Sin embargo, siempre se considera un desafío que los demás cuestionen tus conocimientos o puntos de vista, lo que a su vez genera un debate que pone a cualquiera a la defensiva.

En la discusión se puede perder el control, decir cosas hirientes, y luego arrepentirse de toda la situación.

Este es el punto crucial de los conflictos innecesarios: no es útil, no resolvió nada y se crearon más problemas.

Los conflictos continuos se pueden convertir en una distracción para construir relaciones de confianza con la gente. Teniendo la confianza de los demás se busca obtener mejores resultados de los que puedes obtener si trabajas de forma individual

En lugar de entrar en conflictos innecesarios, hay que aprender a estar en desacuerdo sin volverse desagradable.



¿Cómo te das cuenta de que las tres "C” son innecesarias?

La prueba de fuego será darse cuenta si estas situaciones contribuyen al bienestar, o por el contrario, lo están afectando.

“Si decir ‘¿Por qué no puedo ser más como Susan?" es crear una comparación que te hace sentir mal, es innecesario. Por otro lado, si comparar tu situación con el peor de los casos, que afortunadamente no ha ocurrido, te hace sentir gratitud, eso es bueno”, explica Busch.

Del mismo modo, la competencia con los colegas de la oficina podría alimentar tu motivación para ser mejor, o provocar un comportamiento desesperado

Las tensiones acumuladas de cualquier conflicto no sirven de nada, pero si se trabaja en la solución del problema, se pueden fortalecer las relaciones y generar confianza.