“Year on TikTok” la función que te dará tu resumen del 2020 en la plataforma

Un aspecto que hace de TikTok un lugar interesante para cualquier persona es la gran variedad de contenido que ofrece. Para cerrar el año, los usuarios podrán disfrutar de Year on TikTok, un resumen especial que destaca algunos de los momentos de la red social que definieron el 2020 de cada persona.

La aplicación ha gozado de gran popularidad en los últimos años. La CNBC publicó, en agosto de este año, algunas cifras de uso de la aplicación. Según el portal web del canal de noticias, TikTok tiene más de 2 mil millones de descargas a nivel global y reportó casi 700 millones de usuarios activos mensuales en julio. Además, se reveló que TikTok tiene más de 50 millones de usuarios estadounidenses diarios. Estos números se reflejan en todo el contenido disponible en la app.

Dicen que cada cabeza es un mundo. En el caso de TikTok, este dicho toma forma en las decenas de miles de videos y temáticas disponibles; hay una comunidad para todos en esta plataforma. Es común, al utilizar la red social, escuchar en algunos videos las frases “alternative TikTok” o “edutiktok”; términos que hacen referencia a esos rincones de la aplicación con intereses en común entre los creadores de contenido y que, basados en los gustos de cada persona, aparecen en su for you page. También están aquellos tiktoks donde se habla de cocina, manualidades, música, cine, gatos, mascotas y un largo etcétera.

Lee también: El teléfono que cambia de color con tu respiración

Recientemente, la red social compartió el Year on TikTok: Top 100, a fin de “celebrar la comunidad y los videos que colectivamente trajeron alegría a los Estados Unidos”.

Aunado a lo anterior, desde el 21 de diciembre, la plataforma le brinda a los usuarios la oportunidad de dar un paseo por sus recuerdos con Year on TikTok. Esta función es un resumen con el objetivo de destacar algunos momentos y datos especiales sobre la experiencia de cada persona dentro de la aplicación.

Year on TikTok le dará a las personas un viaje por sus propios gustos y experiencia a lo largo del año. Por ejemplo, les mostrará cuáles fueron las pistas más reproducidas o sus efectos creativos favoritos. Además, cada video -totalmente personalizado- destaca los favoritos de cada usuario. Para quienes son muy nuevos en la plataforma, el resumen les mostrará algunos de los mejores videos del Year on TikTok: Top 100.



¿Cómo utilizarlo?

Es muy fácil ver tu propio Year on TikTok. Podrás acceder a tu resumen del año a través del ícono especial que encontrarás en la for you page al abrir la aplicación. También lo puedes visualizar al hacer clic en el banner especial ubicado en la discover page (siempre y cuando tengas la última versión de la app).

También te recomendamos: "No la culpo por su forma de pensar", dice fotógrafo tras reacción de su madre al invitarla a su boda gay

Lo primero que verás en tu video es el día y fecha cuando te uniste a TikTok. Después, te dirá cuál ha sido el efecto creativo que más disfrutaste, además del número de videos a los que diste like que contuvieran ese efecto.

Del mismo modo, te dirá cuántas veces hiciste comentarios y compartiste contenido. Si posteaste videos, también te enseñará cuántos publicaste, así como el número total de views del más popular e incluso, podrás ver qué tanto subió tu número de followers (si es que lo hizo).

Otro detalles del resumen: te mostrará cuál fue “tu hit favorito” y cuántos videos con esa canción viste a lo largo del año; te dirá otros ritmos y estilos musicales que disfrutaste dentro de la aplicación; y cuáles fueron tus vibes favoritas.

Al final, tendrás la opción de compartir tu “año en TikTok” y, si lo haces, conseguirás una insignia especial. La cual podrás agregar a tu foto de perfil.