Xbox lanzaría nuevo servicio para jugar sin necesidad de consola

Han pasado 11 meses desde que Microsoft confirmó que se encontraba planeando un dispositivo de streaming de juegos y una aplicación de TV inteligente para el exosistema Xbox.



Desde aquel momento hasta ahora, la firma no ha dado muchos más detalles, pero un nuevo informe sugiere que podrían llegar en los próximos meses.

Leer también: Día de la Madres: regalos tecno por menos de 2 mil pesos



Nuevo dispositivo



El dispositivo de streaming, que se puede conectar a un televisor o monitor, tendrá un diseño de palo o disco, de acuerdo con GamesBeat.



En otras palabras, se verá como un Amazon Fire Stick o un Chromecast. Se cree que no sólo podrá transmitir juegos desde Xbox Game Pass Ultimate con el dispositivo, sino que también podrá utilizarse para ver películas y programas de televisión.



Apps para jugar sin consola en Smart Tv’s



Se dice que Microsoft está trabajando con Samsung en una aplicación de Xbox para los televisores de esa empresa.



Algunos de los modelos 2022 de Samsung admitirán servicios de videojuegos en streaming como Google Stadia y NVIDIA GeForce Now.



No sería sorprendente en absoluto ver una aplicación Xbox Cloud Gaming en esos televisores también.



Se espera que tanto la aplicación de TV como el dispositivo de transmisión lleguen dentro de los próximos 12 meses.



Estos servicios forman parte de la estrategia Xbox Everywhere de Microsoft. El nombre se explica por sí mismo: la empresa quiere llegar a los jugadores dondequiera que estén, incluso si no tienen una consola Xbox o una PC compatible con juegos.



El proyecto dio un paso más esta semana con la adición de Fortnite a Xbox Cloud Gaming. Eso ofrece a los gamers una forma más de disfrutar títulos de Battle Royal en los teléfonos inteligentes (sí, incluso iPhones), tabletas y PC.



Lo que lo diferencia de otros juegos de streaming de Xbox es que es gratis. No necesitas una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate para transmitir Fortnite, solo una cuenta de Microsoft.



Microsoft dice que está interesado en ofrecer más títulos gratuitos a través de la nube, por lo que tal vez Apex Legends, Call of Duty Warzone y el multijugador Halo Infinite estará disponible en algún momento.



Es posible que no tengamos que esperar mucho más para conocer los próximos pasos de la iniciativa Xbox Everywhere.

Leer también: 5 ideas tecno para felicitar a mamá

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters