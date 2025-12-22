Así impacta la Fundación del Dr. Simi a millones de familias a 30 años de su creación

Durante tres décadas, la Fundación del Dr. Simi ha tejido una red de ayuda que hoy llega a millones de personas en México y otros países. Lo que comenzó como un esfuerzo humanitario vinculado al grupo empresarial que encabeza Víctor González Dr. Simi, se ha convertido en uno de los modelos de asistencia social, salud comunitaria, inclusión y protección ambiental más amplios del país.

Con sus planes de ayuda, SíMiPlaneta, SimiPADi y los centros SimiREDI, la organización impulsa acciones de impacto directo que responden a necesidades urgentes y estructurales en diversas comunidades.

Cinco ejes para transformar vidas

La fundación trabaja mediante cinco líneas de acción: alimentación, salud, educación, medioambiente y deporte, con el fin de mejorar la calidad de vida de personas en situación vulnerable. Sus programas abarcan desde entrega de despensas y atención médica hasta rehabilitación física, voluntariado ambiental y creación de infraestructura comunitaria.

Actualmente, opera 30 sedes en México, con presencia adicional en Estados Unidos y Colombia, en beneficio de más de dos millones de personas al año.

Entre sus acciones destacan la donación de más de tres mil toneladas de alimento al año y 60 mil medicamentos, así como la instalación de multiejercitadores y servicios de apoyo psicológico. La fundación también ha impulsado la creación de cuatro Colonias Simi —Mérida, Guadalupe, Nuevo León y Zapopan—, como proyectos de vivienda digna y desarrollo comunitario, con dos más en camino, incluida la primera internacional en Bogotá.

Foto: cortesía Farmacias Similares

Respuesta inmediata ante emergencias

Sin duda, la iniciativa ha construido una reputación sólida como una de las primeras instituciones civiles en llegar a zonas afectadas por desastres. En sus mensajes de aniversario, enfatiza su labor en Veracruz tras recientes emergencias; subraya sus “30 años respondiendo con amor ante cada emergencia” y destaca que la unión de voluntades “logra lo inimaginable” en salud, apoyo y esperanza.

SíMiPlaneta: sostenibilidad con impacto medible

Pero lo mencionado anteriormente no es todo, el compromiso social de la organización también se extiende al ámbito ambiental. Con SíMiPlaneta, el movimiento ecológico del grupo, la fundación trabaja para fomentar una cultura de cuidado del planeta y reducir impactos ambientales. La iniciativa impulsa educación ambiental, reducción de plásticos y proyectos de conservación en todo el país.

Los resultados son significativos:

Más de dos millones de árboles plantados

Cerca de 1.5 millones de tortugas marinas liberadas

Reducción de más de 370 millones de bolsas plásticas

Programas de reforestación, viveros y restauración de ecosistemas en los 31 estados del país

Un proyecto internacional en Chile para conservar 800 hectáreas en las Guaitecas

Foto: cortesía Farmacias Similares

SíMiPlaneta promueve además una visión empresarial sostenible con metas como lograr operaciones cero emisiones hacia 2050, mediante energía limpia, transporte eficiente y gestión responsable de residuos.

SimiPADi y SimiREDI: inclusión y rehabilitación para quienes más lo necesitan

Uno de los pilares más sensibles del trabajo social del grupo es el Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad (SimiPADi) y su centro insignia, SimiREDI, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl. Este espacio ofrece rehabilitación física de especialidad para personas con discapacidad o secuelas de enfermedades, lesiones y accidentes, bajo un modelo accesible y digno.

El centro proporciona terapias físicas, ocupacionales, atención psicológica y actividades de inclusión como huertos o talleres. Su misión es garantizar no sólo movilidad, sino también autonomía y bienestar emocional.

Además, su enfoque es incluyente: atiende a personas de todas las edades, sin distinción de recursos económicos, y prioriza a quienes no pueden acceder a la atención privada de alto costo. El modelo busca reproducirse a escala nacional, como parte de una red de atención integral para personas con discapacidad.

SimiPADi trabaja también con más de 90 organizaciones, ha impactado la vida de más de 8,600 beneficiarios, y sostiene cuatro pilares: apoyo institucional, atención médica, apoyo individual e inclusión laboral.

Una red de solidaridad organizada

La Fundación del Dr. Simi resume su misión en acciones concretas: combatir la pobreza extrema, llevar salud a comunidades marginadas, actuar con rapidez en desastres, acompañar a personas con discapacidad y promover un modelo de vida sostenible.

Más allá de cifras y programas, la organización ha construido un ecosistema de ayuda con un principio claro: la solidaridad cambia historias.

Foto: cortesía Farmacias Similares

En un país donde los retos sociales y ambientales son múltiples, su trabajo demuestra que la asistencia social puede tener alcance nacional, estructura sólida y sensibilidad humana. Desde el alivio inmediato hasta la inclusión a largo plazo, la fundación busca ser un puente entre las necesidades reales y la esperanza.

Treinta años después, su mensaje sigue vigente: “Juntos, creamos la bondad”.