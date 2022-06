WhatsApp Web: ¿Cómo cambiar las opciones por defecto de la cámara?

WhatsApp es una de las plataformas más utilizadas hoy en día, debido a que permite mantenernos comunicados en todo momento con las personas que nos rodean. Incluso funciona para usos profesionales como tener una comunicación directa con los clientes, profesores, compañeros de trabajo, etcétera.



De hecho, gracias a sus herramientas, con WhatsApp puedes compartir documentos, enviar audios, imágenes, realizar videollamadas, entre otras. Lo mejor es que esta aplicación está disponible para varios sistemas operativos como iOS, Android e incluso en Windows.



Ya sea que ingreses mediante la URL web.whatsapp.com, descargues la aplicación en tu computadora de escritorio o portátil, puedes vincular tu cuenta de WhatsApp y tener acceso a tus conversaciones.

Cabe decir, además, que es la única versión que te permite cambiar las opciones por defecto de la cámara.



Por ello, en Tech Bit te mostraremos cómo hacer estos cambios desde la versión de Escritorio. Para que funcione es necesario que tengas instalada la app en tu computadora, puedes descargarla desde el sitio web de WhatsApp o en Microsoft Store.



Cambiar de cámaras en WhatsApp Desktop



La razón por la que no podemos cambiar las cámaras desde la aplicación móvil es porque ya están predeterminadas, es decir, no hay una variedad de cámaras en nuestro smartphone, por lo que esta opción no está disponible. Por esta razón te ayudaremos a hacer estos cambios desde WhatsApp Desktop.



Una vez que tengas descargada la aplicación a tu computadora, tendrás que vincular tu cuenta. Para ello desde tu móvil accede a la app de WhatsApp y da clic en los tres puntitos que se encuentran en la parte superior derecha.



Elige la opción que dice Dispositivos vinculados, te abrirá una nueva pantalla y deberás pulsar la opción que dice Vincular un dispositivo.



Inmediatamente se abrirá tu cámara para que escanees el código QR que aparece en la versión de escritorio de WhatsApp. Una vez que hayas realizado esta opción, solo queda esperar a que todas tus conversaciones se importen a la computadora, esto será para que puedas ingresar a WhatsApp Web incluso aunque no tengas conexión en tu celular o no esté cerca.



Una vez que hayas ingresado a tu cuenta de WhatsApp deberás realizar una videollamada, desafortunadamente esta es la única forma en la que podrás cambiar las opciones por defecto de la cámara.



Cuando estés dentro de la videollamada, debes seleccionar el menú de opciones con tres puntos que aparecen en la parte superior derecha.



Se abrirá una lista desplegable de opciones, aquí encontrarás varias opciones para modificar, entre ellas las distintas cámaras que tengas configuradas en la computadora.



Ahora, lo único que queda es elegir la cámara con la que quieras que te vean, ya sea con la que está predeterminada en tu computadora o con alguna cámara externa que tengas vinculada a tu PC. Así de fácil será cambiar las opciones de la cámara.



Sin embargo, debes tomar en cuenta que si cambias la configuración de la cámara, deberás realizar otra videollamada para que este cambio sea visible.



Lamentablemente es la única forma en la que puedes hacer estos cambios, sería más sencillo realizarlos mediante la configuración de la app, sin embargo, hasta el momento WhatsApp no ha otorgado esta facultad.



Esto puede ser de gran ayuda si te gusta realizar videollamadas por WhatsApp desde tu computadora de escritorio.



