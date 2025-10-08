Más Información

Festival de Pan de Muerto en CDMX: ¿cuándo y dónde asistir a la muestra?

Festival de Pan de Muerto en CDMX: ¿cuándo y dónde asistir a la muestra?

Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letras reciben su pago hoy, 8 de octubre?

Beca Rita Cetina 2025: ¿qué letras reciben su pago hoy, 8 de octubre?

¿Qué efemérides se celebran este 8 de octubre?

¿Qué efemérides se celebran este 8 de octubre?

Lluvia de Meteoros Dracónidas 2025: ¿a qué hora ver su punto máximo hoy, 8 de octubre?

Lluvia de Meteoros Dracónidas 2025: ¿a qué hora ver su punto máximo hoy, 8 de octubre?

El truco infalible con café para alejar a las cucarachas y hormigas de tu cocina

El truco infalible con café para alejar a las cucarachas y hormigas de tu cocina

WhatsApp sigue actualizando las funciones de los estados de la plataforma, para que la experiencia sea tan satisfactoria como en sus otras redes sociales: y Facebook.

Por esta razón, la app de mensajería instantánea planea agregar la función de "Preguntas" a sus estados. De acuerdo con WaBetaInfo, en la actualización beta de WhatsApp para Android 2.25.29.12, se añadirá la función de compartir preguntas en las actualizaciones de estado.

En te contamos cómo luciría esta nueva función y cómo podrán usarla los usuarios.

WhatsApp planea añadir "Preguntas" interactivas a sus estados. Imagen: WABetaInfo
WhatsApp planea añadir "Preguntas" interactivas a sus estados. Imagen: WABetaInfo

Leer también

Así será la función de añadir "Preguntas" a los estados de WhatsApp

De acuerdo con la fuente citada, WhatsApp añadiría un cuadro de preguntas personalizable a su estado, lo que permite a sus contactos enviar respuestas directamente. Además, señaló que "todas las respuestas se recopilan de forma privada, por lo que solo quien las publicó originalmente puede verlas y administrarlas".

Para quienes reciban respuestas, WhatsApp enviará automáticamente una notificación al autor del estado, "lo cual garantizará que los usuarios reciban información inmediata cuando su audiencia interactúe con su pregunta".

Además, se incluye una nueva sección llamada "Actividad" en donde el usuario podrá ver fácilmente todas las respuestas vinculadas a su pregunta, así como quién la vio.

Este nuevo cuadro de preguntas se puede añadir a los estados mediante un sticker interactivo que se coloca sobre una foto o un video al compartir una actualización.

WhatsApp planea añadir "Preguntas" interactivas a sus estados. Imagen: WABetaInfo
WhatsApp planea añadir "Preguntas" interactivas a sus estados. Imagen: WABetaInfo

La función es básicamente la misma que podemos encontrar ya en plataformas como Instagram, lo cual abre la posibilidad de que los usuarios interactúen de una forma diferente.

Por el momento, no se sabe si esta función se vaya a desplegar pronto o si existirán cambios alrededor de ella. De todas maneras, en Tech Bit siempre los mantenemos al tanto de todas las nuevas actualizaciones oficiales que lanza WhatsApp.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses