WhatsApp sigue actualizando las funciones de los estados de la plataforma, para que la experiencia sea tan satisfactoria como en sus otras redes sociales: Instagram y Facebook.

Por esta razón, la app de mensajería instantánea planea agregar la función de "Preguntas" a sus estados. De acuerdo con WaBetaInfo, en la actualización beta de WhatsApp para Android 2.25.29.12, se añadirá la función de compartir preguntas en las actualizaciones de estado.

En Tech Bit te contamos cómo luciría esta nueva función y cómo podrán usarla los usuarios.

WhatsApp planea añadir "Preguntas" interactivas a sus estados. Imagen: WABetaInfo

Así será la función de añadir "Preguntas" a los estados de WhatsApp

De acuerdo con la fuente citada, WhatsApp añadiría un cuadro de preguntas personalizable a su estado, lo que permite a sus contactos enviar respuestas directamente. Además, señaló que "todas las respuestas se recopilan de forma privada, por lo que solo quien las publicó originalmente puede verlas y administrarlas".

Para quienes reciban respuestas, WhatsApp enviará automáticamente una notificación al autor del estado, "lo cual garantizará que los usuarios reciban información inmediata cuando su audiencia interactúe con su pregunta".

Además, se incluye una nueva sección llamada "Actividad" en donde el usuario podrá ver fácilmente todas las respuestas vinculadas a su pregunta, así como quién la vio.

Este nuevo cuadro de preguntas se puede añadir a los estados mediante un sticker interactivo que se coloca sobre una foto o un video al compartir una actualización.

WhatsApp planea añadir "Preguntas" interactivas a sus estados. Imagen: WABetaInfo

La función es básicamente la misma que podemos encontrar ya en plataformas como Instagram, lo cual abre la posibilidad de que los usuarios interactúen de una forma diferente.

Por el momento, no se sabe si esta función se vaya a desplegar pronto o si existirán cambios alrededor de ella. De todas maneras, en Tech Bit siempre los mantenemos al tanto de todas las nuevas actualizaciones oficiales que lanza WhatsApp.

