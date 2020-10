WhatsApp tiene muchas funciones que los usuarios disfrutan, como los stickers y GIFs, pero hay otras que dividen opiniones, como los mensajes de voz. Hay quienes aman utilizar esta función por la practicidad de no tener que escribir, pero otros odian tener que escuchar estos mensajes. En cualquier caso son inevitables, por ello, en esta ocasión te vamos a enseñar cómo escuchar una nota de audio sin que la persona que lo envió lo sepa.

Vamos por pasos. La manera más simple de dejar a la persona, al menos con la duda, de si escuchaste o no el mensaje es desactivar la palomitas azules. Para ello debes ingresar al menú de Ajustes, elegir la opción de Cuenta, luego Privacidad y desactivar la función que dice Confirmaciones de lectura. Solo recuerda que si lo haces tú tampoco tendrás esa indicación visual de que un mensaje fue leído, solo las palomitas grises que señalan que fue recibido en el otro teléfono.

Una vez dicho lo anterior hay otras opciones para poder escuchar un audio sin dejar rastro de ello.

Reenvío

Puedes reenviar la nota de voz a alguien de tu confianza para escucharla en ese chat o, mejor aún, tener uno solo para ti. Para crearlo solo abre tu cuenta, ve al menú de configuración y da clic en nuevo grupo, elige un par de participantes, ponle un nombre y una imagen (si quieres identificarlo de manera más fácil) y presiona en el ícono verde para aceptar. Inmediatamente después entra al grupo nuevo, ve a configuración, selecciona Info. del grupo y en la lista, elimina a todos. Listo, quedará un chat solo para ti en donde podrás enviarte archivos sin que nadie más los vea.

Cuando tengas ese chat listo y te llegue un audio, solo abre el chat, recuerda que las palomitas azules deben estar desactivadas y, en vez de dar clic en play, deja pulsado el mensaje para reenvíartelo a tu mismo número y escuchálo ahí.

Modo avión

Ya te hemos contado de este truco que no solo funciona para los mensajes de voz sino para cualquier otro. Solo tienes que esperar a que el audio termine de descargarse y, antes de abrirlo, coloca tu teléfono en modo avión, de esta forma tu dispositivo móvil no registrará que has entrado al chat.

Otras apps

Aunque no es lo más recomendable pues no puedes estar seguro de que una aplicación ajena a WhatsApp no va a afectar su funcionamiento o, peor, que llegue a acceder a tu información personal, también puedes recurrir a herramientas externas.

Entre las opciones disponibles, está VLC, una aplicación disponible para iOS y Android que no interviene directamente con el funcionamiento de WhatsApp sino que simplemente guarda los archivos de audio que recibes. Así que, ni siquiera tendrás que abrir el chat, podrás escuchar los audios en esta plataforma.

Este truco también funciona si tienes otra aplicación de reproducción de contenidos, así que prueba a buscar los archivos.

Lo que es más, no descargues nada, simplemente realiza una búsqueda en tu celular de la carpeta que WhatsApp destina para almacenar las notas de voz. Puede ser un poco complicado pero solo guíate por la fecha y la hora de los archivos para identificar el que quieres.