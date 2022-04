WhatsApp: ¿cuáles son las principales fallas reportadas?

Este jueves 28 de abril, el servicio de mensajería instantánea WhatsApp sufrió un fallo en su sistema, razón por la cual varios usuarios no han podido comunicarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

De acuerdo con el portal DownDetector, las fallas en WhatsApp comenzaron a reportarse alrededor de las 15:45 horas.

Según los usuarios que han reportado la caída del sitema de la app de mensajería instantánea propiedad de Meta, existen fallas en gran parte de México, pero también en otros países como los Estados Unidos.



De acuerdo con DownDetector, los principales problemas que tienen los usuarios de en WhatsApp son:

70% no puede enviar mensajes

25% tiene fallas con la aplicación

4% no puede acceder al sitio web, es decir, WhatsApp Web.

A través de su cuenta oficial de Twitter, WhatsApp indicó que ya se encuentra trabajando en las fallas que están experimentando algunos usuarios.

“Es posible que estés experimentando algunos problemas al usar WhatsApp en este momento. Estamos conscientes y trabajando para que las cosas vuelvan a funcionar sin problemas. Los mantendremos informados y, mientras Tanto, gracias por su paciencia”.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022