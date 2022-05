WhatsApp: cómo usar la app en un celular sin tarjeta SIM

Como la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo es lógico que consideres que si te quedas sin acceso a tu cuenta de WhatsApp te vas a perder de mucho. Y es que esta plataforma no solo nos mantiene en contacto con nuestra familia y amigos, también se ha convertido en una herramienta importante para el trabajo. Si te encuentras en la situación en que no puedes ingresar a porque tu teléfono no tiene SIM no te preocupes, te decimos qué puedes hacer.

Seguro recuerdas que si quieres abrir tu cuenta de WhatsApp necesitas que la plataforma verifique tu número. La app se encarga de enviarte un código, ya sea a través de un SMS o una llamada, a través del cual comprueba que el dueño del perfil es quien intenta ingresar desde el teléfono.

Eso significa que, a menos que cuentes con un celular con tarjeta SIM, no podrás acceder a tus conversaciones. Salvo que conozcas este truco.

Activa WhatsApp en un teléfono sin SIM

Hay varias razones por las que podrías no tener tu SIM en el celular, por ejemplo que quieras tener dos cuentas en el mismo teléfono o que hayas perdido o te hayan robado el dispositivo pues, si bien existe la opción de recuperar el número eso llevará tiempo. Afortunadamente existen opciones cuando se trata de abrir una cuenta de WhatsApp en un celular que no cuenta con SIM, te las dejamos a continuación para que elijas la que más te convenga.



Imagen: Pixabay

- Utiliza un celular viejo o un número fijo. Seguramente tienes entre tus cosas abandonadas en tu cajón un viejo celular, lo que quizá hayas olvidado es que en alguno de ellos hay una SIM que puedes utilizar.

No importa si no tiene crédito, lo único que necesitas es recordar el número para solicitar el código de verificación. Solo toma en cuenta que, como menciona el sitio onlywhatsapp, si ese número ya fue vinculado a una cuenta no podrás utilizarlo.

Lo primero es descargar la app en el teléfono sin SIM, en la Play Store si es Android, o en la Play Store si es un iPhone.

Cuando intentes entrar a la app te pedirá aceptar las condiciones y proporcionar un número de teléfono, entonces debes escribir el que tenías olvidado, si la línea está activa podrás seguir el proceso sin problemas pero, si te marca un error esto es lo que debes hacer.

Pasarán alrededor de 10 minutos y recibirás un SMS con un código de verificación, cuando lo veas elige la opción "solicito que me llamen para realizar la verificación" responde la llamada y listo, contarás con el código para verificar tu cuenta.

La otra opción es que, una vez que el proceso falle y veas el mensaje de WhatsApp, pidas que te llamen pero proporciones un número fijo, entonces responde y apunta el código.

- Accede a WhatsApp con un número temporal. Si no cuentas con una SIM vieja puedes ir a Google y buscar un número de teléfono desechable pues en internet existen servicios que ofrecen números temporales para recibir SMS de activación de servicios como WhatsApp.

Solo ten mucho cuidado con la legitimidad de esta opción. Busca algunas con buenos comentarios y no compartas datos personales que pueden poner en peligro tu privacidad. Tampoco pagues por el servicio, podría tratarse de un fraude.



Imagen: Pixabay

- Usa WhatsApp en su versión web. Si nada de lo anterior funciona es momento de optar por otra opción, la versión web, aunque en este caso es importante mencionar que tu cuenta ya bebería haber estado activa en algún teléfono pues no se trata de una nueva sino de una "repetición". En este caso, en vez de descargar la app, ve a la página web de la plataforma y escenea el código con el celular sin SIM.

En todos los casos es importante mencionar que solo podrás acceder a tu cuenta y actualizar tus conversaciones cuando tengas conexión a internet pues, dado que no tienes SIM, no podrás contar con un plan de datos para tener acceso a una red móvil.

