Viral: Mujer descubre a esposo infiel en puesto de comida y lo confronta

Cada vez es más común encontrarnos en plataformas como TikTok videos sobre infidelidades. En la mayoría de los videos se muestra cómo la víctima confronta a la persona que le fue infiel, sin embargo, algunas de esas confrontaciones llegan a ser tan incómodas que se vuelven virales rápidamente en redes sociales.



Así le pasó a un hombre que se encontraba comiendo con una mujer en un puesto de hamburguesas, sin embargo, no esperaba que su esposa lo descubriera y le armara un escándalo en el momento. Incluso algunos internautas y los comensales llegaron a pensar en un principio que todo se trataba de un asalto.



Mujer confronta a su esposo infiel



Fue a través de la cuenta de @elsroscuroquotes en donde se compartió el terrible momento. En un principio se pueden observar a varios comensales que están disfrutando de sus hamburguesas, sin embargo, toda la tranquilidad se rompe cuando una mujer llega a bordo de una camioneta acompañada de otro hombre.

En el clip se observa en primer plano a un hombre con una mujer quienes están comiendo unas hamburguesas y se dan un pequeño beso. Posteriormente de la camioneta que llega desciende un hombre y le sigue la mujer quien no se detuvo a pensar en sus acciones, puesto que corre a tomar la primera silla que encuentra y se la avienta directamente a su esposo quien estaba acompañado por otra mujer.



Y por si fuera poco, la víctima toma la botella de mayonesa y se la echa encima a su esposo, de igual forma le avienta la hamburguesa en la cara. Inmediatamente el hombre que acompañaba a la mujer la toma de la cintura e intenta llevarsela, mientras esta sigue gritándole al hombre infiel.

En la descripción del video leída por la voz de TikTok dice “Yo bien a gusto con mi novia… mi esposa”.



El clip rápidamente se volvió viral en la plataforma de videos cortos. Hasta el momento cuenta con 33.8 millones de vistas, 2.1 millones de “Me Gusta”, 24 mil comentarios y 74 mil compartidas.



Usuarios felicitan a la mujer



Como era de esperarse, el video acumuló miles de comentarios en la plataforma y la mayoría de ellos felicitaban a la mujer por haber atacado directamente al hombre y no a la supuesta amante;



“Bravo mis respetos para la mujer que se fue con el culpable principal”, “Hasta que veo que se va contra el infiel y no contra la amante”, “Me gustó que se fue contra él y no contra ella”, “Finalmente alguien ataca a la pareja en vez del amante. Muchas veces ni saben que tiene pareja y van y les pegan”, “Algo que me gustó de ella es que no le tiro a la muchacha sino a él como debe ser”, son algunos de los comentarios que se leen en el clip.



Además, algunos usuarios se percataron que los comensales pensaron en un principio que se trataba de un asalto debido a sus reacciones por la forma en la que se bajó la mujer de la camioneta: “Todos hablando del infiel y nadie noto que varios de ahí pensaron que era un asalto o algo así y se espantaron al ver el camioneton”, “Hasta yo pensé que los iban a asaltar por sus reacciones”, “Yo pensé que era un asalto”, comentaron los internautas.



