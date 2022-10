Viral: Graban taxi que parece Oxxo por dentro

A pesar de que aún no se sabe con certeza cómo funciona el algoritmo de TikTok, la plataforma que llegó a revolucionar el entretenimiento de los internautas a través de videos de corta duración, cada día sorprende más debido al alcance que tiene.

Ese mismo alcance es el que a veces puede llegar a mostrarte en la pantalla las curiosidades más peculiares de países distintos a México, como el de este taxi que se ha vuelto el más viral de toda la red por el servicio extra que le ofrece a sus pasajeros.



El taxi Oxxo se vuelve viral

Este taxi se volvió viral en TikTok después de que lo diera a conocer la usuaria @paolamiglio, quien publicó un video en el que se le ve abordar este transporte en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, mismo que parecía común por fuera, pero que al interior contaba con una tiendita con diversas botanas y productos para amenizar el viaje.

El video se hizo rápidamente tendencia en muchos países, donde los internautas bautizaron a este vehículo como “El taxi Oxxo” por estar tan surtido que hace imposible el no querer comprarle algo a el chofer tan emprendedor al que se le ocurrió esta idea millonaria.

Aunque el clip dura muy poco tiempo, unos segundos bastan para poder apreciar la amplia variedad de productos que ofrece el "taxi Oxxo" con lo que además de ofrecer un servico extra a sus usuarios, genera un ingreso más a su economía familiar. Entre los productos que se observan en el video se encuentran múltiples sabores de papitas de todos los tamaños, chicles, caramelos y refrescos; todo bajo el debido protocolo de salud, ya que tiene su botella de gel antibacterial a un lado para que los pasajeros no se preocupen por lavar sus manos antes de comer alguna botana.

Este video se ha llevado el reconocimiento de los usuarios por el servicio digno de 5 estrellas que ofrece y en poco tiempo ha llegado al 1.2 millones de vistas, casi 45 mil "Me Gusta", 884 compartidas y 239 comentarios.

“¿Estoy en un taxi o en Oxxo?”



El video que originalmente fue subido a TikTok, fue publicado en otras redes sociales como Twitter, dónde igualmente ha dejado impresionados a los internautas debido a la brillantez del chofer.

En el posteo realizado en Twitter, en el cual pueden verse los diversos productos ofrecidos en el interior del taxi, el usuario escribió acompañó su instantánea con la frase "No se si me subí al uber o entré al Oxxo". Hata el momento, la publicación cuenta con casi 3 mil "Me Gusta".

Internautas sorprendidos por taxista emprendedor

El asombro y admiración de diversos tiktokers se hizo presente en la plataforma, ya que realizaron diversos comentarios al respecto del emprendimiento del chofer:

“Yo quisiera encontrar un taxi así”, “Si le compro todo, me quedo sin dinero para pagar el viaje”, “El que quiere, puede”, “Que gran idea”, “Mente de tiburón”, "Si frena espero que nadie salga lastimado por los dulces", “Será mi próximo emprendimiento”, “Alguien con ganas de superarse se ve así”, “Ojalá sus pasajeros sean honestos”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el video.





