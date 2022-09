Viral: Así reaccionó Dua Lipa al sismo en CDMX

Dua Lipa vivió una noche de emociones, después de dar un concierto en la Ciudad de México, en el Foro Sol.



El concierto ha sido uno de los que más expectación han causado, al grado de que se formaron filas para ingresar al recinto desde el pasado lunes, dos días antes de la presentación.



Se trata de la primera ocasión en que la cantante británica visita México en un concierto exclusivo, luego de que en 2017 participó en el Corona Capital.

Viral: Sorprende a Dua Lipa sismo en CDMX

Sin embargo,esa no sería la única emoción que le tendría preparada la noche, ya que en la madrugada, Dua Lipa junto con varias ersonas, sintió el sismo de 6.9 que sacudió a los capitalinos.



En ese momento, Dua Lipa ya había concluido su concierto en el Foro Sol, por lo que se encontraba disfrutando del ambiente nocturno en un bar ubicado en la calle Londres, de la colonia Roma.



De acuerdo a un video que circula en Twitter y que cuenta con más de 3 mil “Me gusta” y más de 238 mil reproducciones, la británica estaba acompañada del actor y cantante Aron Piper al momento del temblor.



PERO QUE ES ESTO DUA LIPA Y ARON PIPER, NO ME LA CREO pic.twitter.com/jlZ8PrlCmT — Cin - VÍ A LOUIS (@liampompitas28) June 4, 2022

Asimismo, en otro video, esta vez de la plataforma TikTok, se observa a la famosa disfrutando de la fiesta al momento que comenzó a sonar la alerta sísmica.



En las imágenes, se puede ver a la cantante preocupada al tiempo que hablaba con su equipo de seguridad.



La reacción de Dua Lipa rápidamente se volvió viral, ya que el clip cuenta hasta el momento con más de 600 mil “Me Gusta”, 15 mil compartidas y 4 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan ante video de Dua Lipa y el sismo



“Ella más tranquila que muchos de nosotros, ow”; “dua lipa, aron piper, en un antro de la ciudad d mexico y viviendo un temblor, q random”; “Septiembre ya va a ser destino turístico en México”; “ya no le van a quedar ganas de regresar a México no solo por el temblor si no por el trato”; “Literal me quedé pensando en que el temblor lo vivió Dua Lipa JAJAJAJA @kettuferrer”; “La suerte que tienen algunos, yo solo le vi las pijamas a mis vecinos”, son algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok al respecto de la reacción de Dua Lipa.



Dua Lipa enloquese a fans al hablar español



En su presentación en la CDMX, Dua Lipa emocionó a sus fans cuando les dedicó un mensaje en español:



“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto, yo los quiero y esta noche voy a intentar para ustedes. Gracias, los quiero muchísimo México, okay vamos a disfrutar del show”, se le escucha decir en algunos videos disponibles en redes sociales.



El clip subido a la plataforma de TikTok, ya cuenta con más de 24 mil “Me Gusta” y más de 161 mil reproducciones.



“Hablo español mejor que uno, se le perdona”; “Si vi jajajaja pero era porque los bailarines iban a bailar ahí”; “Quizá no supo que era”; “A ella le perdono todo”; “Puede hacer lo que quiera”; “Se le perdona por linda”; fueron algunos de los comentarios en TikTok.

Dua Lipa presume su visita a la CDMX

La visita de la cantante británica a nuestro país comenzó desde el día de ayer, pues estuvo ‘turisteando’ por las calles de la Ciudad de México.



A través de su perfil de Instagram, la artista de 27 años ha compartido algunos vistazos de su estancia en la CDMX, mostrando que visitó el Nido de Quetzalcóatl en Naucalpan.



En otras fotos también compartió detalles de su visita a La Casa Azul, ubicada al sur de la Ciudad de México, un museo dedicado a la vida y obra de Frida Kahlo y Diego Rivera.

La publicación cuenta hasta el momento con más de un millón de "Me gusta".

