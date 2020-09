TikTok se ha convertido en una de las apps más populares de los últimos años. Día tras día, sus usuarios la llenan de videos cortos con experiencias, retos, tips y otras formas curiosas de matar el tiempo en Internet.

Recientemente en dicha red social se hizo famoso el material subido por Liz San Millan, una joven de 18 años que grababa su práctica de canto, aunque su video se viralizó por una razón inesperada: Segundos después de comenzar su interpretación, su mamá cayó del techo detrás de ella.

Aquí te contamos la historia detrás de este video viral.

La usuaria @lizziejane_, cuyo nombre real es Liz San Millan, se grabó a sí misma mientras cantaba “Kindergarten Boyfriend” del musical Heathers. Lo que comenzó como un video para compartir su talento en redes sociales, terminó con un fuerte estruendo y la pierna de su mamá atravesada en el techo de la habitación.

Al observar el hueco de donde colgaba su madre, la chica de 18 años exclamó “Oh, Dios mío” y detuvo la grabación. Posteriormente, lo subió a TikTok con la leyenda “Imágenes en vivo de mi mamá diciéndome que me rompa una pierna”.

Actualmente, el video ya cuenta con más de siete millones de reproducciones y 2.3 millones de likes.

@lizziejane_

live footage of my mom telling me to break a leg ##FreezeFramePhoto ##GardenProject ##shesokay ##breakaleg ##ceiling ##musical ##fyp

♬ original sound - lizjsm_