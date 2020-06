Valorant ya está disponible, pero los usuarios reportan varios errores

El videojuego de Riot Games, Valorant, estuvo disponible en su versión de prueba por un par de meses. Hace unos días la compañía decidió liberar la versión final. El problema es que usuarios de Latinoamérica se están quejando de varios errores.

La primer queja que señalaron los usuarios de es que Valorant se reiniciaba una y otra vez o no podían conectarse. Como si eso no fuera suficiente, los gamers también enfrentaron un problema con la compra de artículos en el título pues o no podían hacer nuevas adquisiciones, o las hechas en el pasado habían desaparecido.

Otro problema es que Valorant lanzó su pase de batalla con muchas expectativas. Sin embargo, los jugadores que compraron el pase premium no recibieron recompensas a medida que avanzaban en el juego.

Lee también: Gordos, jorobados y pelones, así serán los gamers en 20 años

Todo ello está provocando que los usuarios califiquen mal al título que había generado grandes expectativas luego de que casi 3 millones de jugadores tuvieron acceso a la versión beta y acumuló 470 millones de horas vistas en la plataforma de transmisión Twitch.

Riot Games afirmó que el juego está actualmente bajo mantenimiento de emergencia en Europa, Asia Pacífico y América para resolver todos los problemas.

No obstante la reparación del videojuego será todo un desafío considerando que el equipo desarrollador se encuentra trabajando de manera remota.

Lee también: Patentan método para crear música en videojuegos con tus emociones

¿De qué se trata Valorant?

El shooter de Riot Games cuenta con elementos de otros populares títulos como un pase de batalla similar al de Fortnite y personajes con habilidades especiales, como en Overwatch. Pero se diferencia de ambos porque requiere de un juego táctico lento y cauteloso.

En las partidas públicas tiene un índice de emparejamiento, es decir que los jugadores nuevos no se enfrentan a los más experimentados, sino a usuarios de su nivel.

En Valorant hay cuatro mapas, 17 armas y una nueva agente llamada Reyna, que se incorpora a los diez agentes que ya estaban presentes.

Si quieres arriesgarte a bajarlo ahora, cuando no puedes estar seguro de que los problemas de sistema se hayan solucionado, te compartimos que lo único que necesitas es una cuenta de Riot Games. Si ya juegas a otros títulos como League of Legends, podrás utilizar la misma.

Lee también: FIFA 20, el videojuego más solicitado durante la pandemia

Valorant es un videojuego gratuito por lo que descargarlo y jugarlo no tiene costo, pero tiene la opción de comprar elementos, aunque estos no afectan la jugabilidad sino que son estrictamente estéticos.

En lo referente a requisitos, Valorant no es un juego particularmente pesado. La compañía afirma que puede correr en cualquier computadora que cuente con especificaciones mínimas como procesador Intel Core 2 Duo E8400 y una tarjeta gráfica Intel HD 3000, además de Windows 7, 8 o 10 de 64 bits, GB de memoria RAM y 1 GB de memoria VRAM.