Vacaciones virtuales para Semana Santa

Si aún no te sientes preparado para salir de casa debido a la pandemia o no tienes los recursos para irte de vacaciones, ahora puedes utilizar la tecnología a tu favor para disfrutar este descanso de Semana Santa de manera virtual.



La tecnología ha traído un sinfín de beneficios y entre ellos la posibilidad de viajar a otros lugares alrededor del mundo o acudir a eventos sin tener que desplazarte de tu hogar.



Por esta razón, en Tech Bit te daremos a conocer algunas ideas de vacaciones virtuales que te ayudarán a salir de la rutina y que te harán pasar un momento agradable en compañía de tu familia.

Visita un museo



Después de la cuarentena, los museos abrieron sus puertas de manera virtual para que el público pudiera visitarlos sin tener que desplazarse a otro lugar. Por esta razón, una buena idea es aprovechar el beneficio que nos brindan para visitar algunos museos más famosos del mundo.



Por ejemplo, gracias al INBA puedes hacer recorridos virtuales en museos populares de la Ciudad de México, como el Museo del Arte Moderno, Bellas Artes o el Museo Casa Estudio de Diego Rivera.



Ahora, si quieres desplazarte a otros lugares del mundo, el Museo Louvre de París permite hacer un recorrido virtual por varias de sus salas de manera gratuita. También, con Google Arts & Culture podrás ver las colecciones de hasta 2,500 museos, los cuales están clasificados por categorías, épocas, etcétera.



Zonas Arqueológicas



Visita zonas arqueológicas de México con los paseos virtuales que ofrece el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con ellas, podrás visitar zonas como Cobá, Chichén Itzá, Teotihuacán, Monte Albán, etcétera. Además del recorrido en el sitio web encontrarás información importante sobre la historia de estos lugares.



Si quieres ir más allá, puedes visitar una de las siete maravillas de mundo con la vista 360° que ofrece Machu Picchu. En su página de Internet podrás visitar este emblemático sitio y conocer las razones por las que es uno de los más visitados a nivel mundial. Lo mejor es que puedes desplazarte de un lugar a otro sin ningún problema.



Conoce las grandes ciudades



Las ciudades de Nueva York y Japón son de las más grandes del mundo y ahora puedes visitarlas sin tener que comprar un pasaje de avión.



En primera instancia puedes visitar la Gran Manzana desde la alturas, con un viaje virtual en helicóptero puedes disfrutar de la vista que ofrecen los rascacielos de este lugar. Además de pasar por encima de lugares emblemáticos como el Times Square, la Estatua de la Libertad y el Empire States. Lo mejor es que toda la vista es en 360°.



Y si no fue suficiente con esta visita, después puedes cruzar hasta el continente asiático para visitar Japón, con un video en donde puedes conocer desde la cultura tradicional de este país hasta la modernidad y la naturaleza que lo distingue. Lo mejor es que si tienes gafas RV puedes conectarlas y tener una experiencia inmersiva en esta ciudad.



Ve a un zoológico



Si amas a los animales y te gustan los zoológicos, puedes visitar alguno durante estas vacaciones sin salir de casa. Varios zoológicos alrededor del mundo también tienen visitas virtuales en donde podrás ver qué hacen los animalitos durante el día.



Algunos de los zoológicos que ofrecen este servicio son el de San Diego, Smithsonian y Dublín. De igual forma, varios acuarios cuentan con estas visitas virtuales como el de Monterey Bay, Vancuver y Georgia.



Además, podrás encontrar información sobre las diferentes especies y los cuidados especiales que necesitan. Un plan perfecto para hacer estas visitas virtuales en familia.



Conoce el Universo



Lo que sí está fuera de los planes para la mayoría de las personas es salir de la tierra para conocer todo lo que rodea a nuestro planeta y al universo. Sin embargo, con la tecnología ahora se puede conocer todo lo que no está a simple vista como las constelaciones, galaxias, estrellas, planetas, etc.



Con la herramienta que ofrece Google Sky, puedes obtener imágenes a detalle del espacio, y así, admirar de cerca todo aquello que podrías ver solo si estas fuera de este planeta. Las imágenes que se presentan en este sitio web son compartidas por la NASA y puedes acercarlas o alejarlas cuando lo desees.



Ahora que ya tienes algunas ideas de qué hacer en vacaciones de Semana Santa, solo toca elegir alguna.



