Usuarios reaccionan con memes a caída de Facebook

Si has presentado fallas con la app de Facebook este lunes, déjanos decirte que no es tu internet, ya que la red social sufrió una caída este cinco de diciembre del 2022, de acuerdo con información del portal Downdetector.



De acuerdo con el portal especializado, las fallas dieron inicio poco antes de las 11 de la mañana.



Según han reportado usuarios de la plataforma en otras redes como Twitter, el principal error es que no pueden ingresar a la página. De igual forma, señalaron que se han sufrido problemas para utilizar la app de mensajería de Facebook, es decir, Messenger. Al respecto, Downdetector indicó que 67% de lso usuarios tienen problemas con la carga, 20% con el inicio de sesión y 13% con la conexión del servidor.

“La página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar. Actualiza la página. Volver a cargar la página”, es uno de los mensajes que les aparece a los usuarios.



Se cae Facebook, aparecen los memes

Como ya es habitual en estos casos, los usuarios reaccionaron al fallo de Facebook con memes a través de plataformas como Twitter.



A continuación, en Tech Bit te presentamos algunos de ellos:

