Unioverse: con potencial para el metaverso gaming

Ernest Cline decía en Ready Player One que “el futuro puede ser aterrador, pero simplemente no hay manera de escapar de él”. Esa frase se ha vuelto particularmente cierta en últimos años: el desarrollo tecnológico está a la orden del día en todas las industrias.



Uno de los sectores donde los avances comienzan a tomar velocidad, es en el de los videojuegos. Desde Fortnite que ha sido anfitrión de conciertos en espacios virtuales, pasando por la realidad virtual y hasta la conceptualización del metaverso, la industria del gaming no se mantiene estática.

Unioverse



Como prueba de ello está Unioverse: una franquicia de ciencia ficción que es, al mismo tiempo, un ecosistema de apoyo para desarrolladores de videojuegos, una galería de NFTs y podría llegar a ser un metaverso.



Unioverse es “una visión para una franquicia de miles de millones de dólares - propiedad de la comunidad - que cualquier desarrollador de juegos puede usar sin regalías”. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿es un metaverso? ¿es una colección de NFTs? ¿es ambas?



Wyeth Ridgway fundador y CTO de Random Games, explica en una entrada de blog que el Unioverse “no es un metaverso, pero alguien podría construir una experiencia del metaverso en él”.



En otras palabras, y de manera muy breve: esta franquicia le dará a los desarrolladores de juegos las herramientas para crear sus juegos sin quitarles su ingreso de ventas. Por su parte, los jugadores podrán comprar personajes - llamados héroes en el Unioverse - que, a su vez, son NFTs y coleccionarlos.



“Voy a crear los mejores personajes del mundo y se los daré a las comunidades. Aunque yo mantengo los derechos de la creación de personajes y construcción de la historia, la comunidad puede tomar 10 o 20 millones de dólares en recursos para hacer sus propios juegos; los que quieran, no me deben pagar nada”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL, Tony Harman, CEO de Random Games, la compañía detrás de Unioverse.



Esta franquicia, además de dar una gran ventaja a los desarrolladores de videojuegos, le ofrecerá a los jugadores la posibilidad de utilizar su héroe NFT en todo su catálogo de juegos.



Harman mencionó que su SDK -un juego de herramientas que permite la construcción de software para una plataforma determinada- se encuentra en desarrollo. Esto le permitiría a los héroes NFTs ir de un juego a otro; una función a la que le llaman “interoperabilidad”.



Más oportunidades



Además de querer revolucionar la manera en la que se crean y desarrollan los videojuegos, Unioverse también tiene un modelo de ingresos muy distinto al común.



“El negocio de los videojuegos funciona así: al poner un juego gratis en el mercado, únicamente del 1 al 3% de usuarios llega a pagar por algo, el resto no paga por nada. Es decir, las compañías deben encontrar maneras de generar mucho dinero con ese 1 a 3%, lo cual resulta en una mala experiencia para los jugadores. Y encima de todo eso, el 30% de ese ingreso se queda con las empresas o en las tiendas. Además, para que el juego sea reconocido y se posicione en las tiendas, los desarrolladores deben invertir alrededor de la mitad de su ingreso para incrementar las ventas; en total, el 80% de sus ingresos se queda con las corporaciones y agencias de publicidad. Eso significa que el 20% restante del ingreso se divide del lado de los desarrolladores… y eso en el mejor de los casos. Es un modelo terrible”, afirmó Harman.



Desarrolladores deciden el precio de su juego



En esta franquicia, los desarrolladores deciden el precio de su juego, además de que conservan, en su totalidad, el ingreso por ventas. El único requisito para ellos es que le deben permitir a los usuarios el uso de su personaje en los juegos.



Por otro lado, Harman y el Unioverse conservan la mitad del ingreso de las ventas iniciales de los héroes NFTs, así como el de su reventa/intercambio. El otro 50% se le regresa a quienes desarrollan y crean los juegos.



“Comparto todo el dinero que recibo con la comunidad. Quiero un modelo que pueda ser aprovechado directamente por los consumidores. Si ellos nos apoyan, la mitad del dinero [de los NFTs] va directamente a la creación de contenido; en lugar de que se desperdicie el 80% del ingreso”, agregó el CEO de Random Games.





El modelo de Unioverse le podría brindar más oportunidades a más creadores. En algunos casos, los desarrolladores más pequeños no cuentan con un presupuesto muy grande para hacer sus juegos.



Según Harman, en Unioverse podrían tener 10 millones de dólares en presupuesto (tan solo con los personajes). Por lo que ellos sólo se tendrían que concentrar en escribir el código o enfocarse en crear su ambiente propio.



“[Los desarrolladores] pueden utilizar nuestra música, efectos de sonido, héroes e incluso nuestro código. Eso les da una gran ventaja para iniciar y acelera el tiempo que les tomaría llegar al mercado; lo que significa gastar menos dinero y comenzar a obtener ingresos más rápido”, afirmó Tony Harman.





Detrás de la jugada



En cualquier deporte, un gran juego en la cancha es el resultado de mucho esmero y entrenamientos previos. Crear nuevos universos no es tan diferente.



Del lado más serio de la moneda, han tenido que escribir unos términos de uso muy específicos para que los desarrolladores puedan utilizar sus recursos y, al mismo tiempo, que la comunidad pueda contribuir al Unioverse. Estas condiciones también se las darán a la comunidad, porque en caso de que “alguna otra compañía quiere hacer algo como esto en el futuro, se podrían ahorrar miles de dólares por concepto legal” y simplemente utilizar los ya redactados para esta franquicia.



Y el lado creativo también tiene a sus estrellas en la cancha. Unioverse cuenta con un equipo de 25 personas que está escribiendo las historias. De hecho, algunos de esos autores participantes en el proyecto ya cuentan con una amplia trayectoria. Por ejemplo, Brent Friedman, quien fue un escritor en Star Wars: The Clone Wars y The Walking Dead.



Unioverse es un esfuerzo en conjunto y Harman lo sabe. “Yo no soy dueño de esto. La comunidad es la dueña. Estoy intentando algo muy radical”, finalizó el CEO y fundador de Random Games.

