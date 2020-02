Una niña de 7 años, es la campeona en torneo de Pokémon

#Gamers

Simone Lim, una pequeña de 7 años, se convirtió en la ganadora indiscutible del Campeonato Pokémon Oceania International Juniors Championships.

El campeonato se celebró en Melbourne, Australia durante el fin de semana. Los entrenadores Pokémon de todo el mundo se reunieron para probarse en torneos de video y juegos de cartas, luchando por la gloria, el honor y un modesto premio en efectivo.



Sin embargo, este año, lo más destacado del torneo fue la emocionante gran final en la que la pequeña entrenadora de Singapur se hizo con el título y el corazón de todos.

Lim se enfrentó a Justin Miranda-Radbord, un entrenador Pokémon más grande que ella y con más experiencia y por ende, el favorito para ganar. Era un oponente formidable, ya que anteriormente había ganado múltiples campeonatos internacionales, incluido el título de Oceanía del año pasado.

"Esta mañana, Simone Lim, de 7 años, ganó un importante Campeonato Pokémon Junior superando a un grupo de niños mayores y más experimentados", reconoció en su cuenta de Twitter Rod Breslau, especialista en eSports.

this morning 7-year old Simone Lim won a major Pokémon Junior Championship beating out a field of older more experienced kids, upsetting the tournament favorite champion #1 seed in the final, and doing so with an incredible read to earn her the title

esports is for everyone pic.twitter.com/5cUfsd5ZiQ

— Rod Breslau (@Slasher) 24 de febrero de 2020