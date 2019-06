Ubisoft revela nuevo Watch Dogs y varias novedades

#Gamers

El estudio de videojuegos francés Ubisoft ha presentado este lunes durante su conferencia en el E3 2019 de Los Ángeles (Estados Unidos) su nuevo título Watch Dogs Legion, un videojuego ambientado en un Londres distópico después del Brexit en el que cualquier personaje es reclutable y jugable como parte de la resistencia, y ha mostrado también su nuevo Ghost Reckon: Breakpoint.

La conferencia ha arrancado con un concierto de orquesta con la banda sonora de Assasssin's Creed dirigida por el compositor de la saga, Ivan Linn, con motivo de la gira de conciertos Assassin's Creed Symphony.

Watch Dogs Legion ha sido el título que ha comenzado la conferencia, un videojuego ambientado en un Londres post Brexit, distópico y futurista, gobernado por un régimen autoritario. Con un 'gameplay', Ubisoft ha mostrado la primera misión, en que los protagonistas son varios miembros de la resistencia que tienen que reclutar gente en un mundo abierto y en el que cualquier ciudadano puede ser un 'hacker' activista, incluida la anciana ex asesina Helen.

El videojuego de Ubisoft despliega escenarios reales de la ciudad de Londres como el Parlamento y el mercado de Candem, e incluye vehículos y mantiene también la presencia de drones. Con respecto a entregas anteriores de la saga, mantiene las mecánicas de sigilo.

Clint Hocking, director creativo de Watch Dogs Legion, ha explicado que en su videojuego, "con el Brexit, Londres está en un punto clave en el que es difícil saber qué pasará en el futuro". Reino Unido "se ha convertido en un estado de vigilancia" en el que la resistencia puede convocar a cualquier ciudadano a través de personajes no jugables (NPC) "completamente doblados y animados" que pueden manejarse.

Watch Dogs Legion ya está disponible en prereserva en la Ubisoft Store, y se lanzará el 6 de marzo de 2020.

GHOST RECKON: BREAKPOINT

Jon Bernthal, actor de The Walking Dead que interpreta a Shane, ha sido el encargado de presentar Ghost Reckon: Breakpoint, el nuevo juego de la saga en el que interpreta al protagonista, Call D Walker, un soldado con su "propio código de conducta" miembro del grupo de Los Lobos, La historia se ambienta en la isla paradisiaca ficticia de Aurora.

Ghost Reckon: Breakpoint ya está en prerreserva, y ha introducido la inteligencia artificial para proporcionar compañeros y poder jugar al videojuego con un solo jugadores. El juego saldrá a la venta el 4 de octubre, y la beta será accesible desde el 5 de septiembre.

Ubisoft ha presentado también su RPG para móviles Tom Clancy's Elite Squad, con personajes de juegos como Rainbow Six, Ghost Reckon, Sprinter Cell y The Division. Este título ya está en prerreserva.

Rainbow Six Quarantine es un nuevo título que mezcla la saga con zombis y que estará disponible a comienzos de 2020. Proporciona una "experiencia cooperativa completamente reinventada", según el estudio, que requiere la cooperación entre tres jugadores, que luchan contra un parásito desconocido.

Rainbow Six Seige ha recibido nuevo contenido con la expansión Guardian, inspirada en James Bond. Por su parte, Brawhalla ha incrementado su catálogo de personajes con un crossover de Hora de Aventuras y sus tres portaginistas, Finn, el perro Jake y la princesa Chicle.

NUEVOS ROLLER CHAMPIONS Y GODS AND MONSTERS

La conferencia del estudio ha dado cabida también a otros nuevos videojuegos. Ubisoft Montreal ha presentado la nueva propiedad intelectual (IP) Roller Champions. Este nuevo título que mezcla el roller derby con deportes como el baloncesto, está dirigido para los jugadores de eSports competitivos, y ya está disponible desde este lunes en Uplay hasta el 14 de junio en fase demo.

El CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, ha anunciado Gods & Monsters, un nuevo proyecto independiente con su división de Quebec (Canadá), creadores de Assassin's Creed Odyssey. Este videojuego cuenta con un mundo preciosista que se inspira en la mitología griega, incluyendo dioses y otras criaturas mitológicas monstruosas, y se lanzará en febrero de 2020.

La saga de baile Just Dance ha celebrado su décimo cumpleaños con nuevos bailes y nuevas canciones que su incorporan a su nuevo título, Just Dance 2020. El título llegará el mes de noviembre para Switch, PS4, Xbox One, Wii y la plataforma Google Stadia.

CONTENIDOS ADICIONALES Y SERIES

Por su parte, videojuegos ya existentes como For Honor han recibido también novedades. La saga de acción ha recibido la nueva temporada Shadows of the Hitokiri, que llegará el 27 de julio y que se ambienta en el Japón de la época de los guerreros samuráis.

Tom Clancy's The Division 2, entre el 13 y el 16 de junio, será por primera ocasión gratuito para cualquier jugador, y añade también nuevas localizaciones. El episodio uno de la nueva temporada llegará en julio, mientras que el segundo, ambientado en el Pentágono de Estados Unidos, hará lo propio en otoño, y el tercero a principios de 2020.

Ubisoft ha presentado su nueva serie de televisión Mythic Quest: Raven's Banquet, para el servicio Apple TV+, inspirada en un estudio de videojuegos que trabaja en la creación de una nueva expansión para un título multijugador masivo.

También se ha anunciado una nueva película dirigida por David Lynch sobre The Division 2, y que llegará a Netflix.

UPLAY+ LLEGARÁ EN 2020 A STADIA

La compañía ha anunciado también su nuevo servicio de suscripción, Uplay+, con más de 100 juegos de todo el catálogo del estudio, incluidas ediciones Gold y acceso preferente a betas y nuevos lanzamientos. Tendrá un precio de 14,99 dólares al mes y estará disponible en septiembre.

En 2020, Uplay+ estará disponible en la plataforma de 'streaming' Stadia desde cualquier dispositivo, como parte de un nuevo acuerdo anunciado entre Google y Ubisoft.