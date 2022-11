Ubisoft regresa a Steam, comenzando con Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft está trayendo Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 y Roller Champions a Steam, posiblemente sus primeros lanzamientos importantes en la plataforma de distribución de PC desde 2019.



“Evaluamos constantemente cómo llevar nuestros juegos a diferentes audiencias donde sea que estén, mientras brindamos un ecosistema de jugadores consistente a través de Ubisoft Connect”, señala parte de una declaración de la portavoz de Ubisoft, Jessica Roache, al medio especializado The Verge.



Ubisoft regresa a Steam: Assassin's Creed Valhalla lidera la primera hornada de juegos confirmados



No está claro por qué Ubisoft dejó de poner sus juegos de PC en Steam o por qué está regresando ahora, pero parece estar retomando donde lo dejó: Valhalla fue el juego insignia de 2020 en la serie Assassin's Creed, con el próximo título, Assassin's Creed, Mirage, sin estar disponible hasta 2023.

Roller Champions salió en mayo. Y Anno 1800 en realidad regresará a Steam después de haber sido eliminado anteriormente, en 2019.



Pero no es ningún secreto que Ubisoft sacó juegos de Steam para hacerlos exclusivos de Epic Games Store, lo que dio a los editores millones para atraer juegos a esa plataforma rival.



Por ejemplo, la página de la tienda Steam para Anno 1800 todavía tiene esta nota: "Aviso: Las ventas de Anno 1800 se suspenderán en Steam después del 16 de abril debido a la decisión del editor de hacer que el juego sea exclusivo para otra tienda de PC".



Juegos exclusivos



Epic pagó 146 millones de dólares para hacer que Borderlands 3 de 2K Games fuera exclusivo para esa plataforma, y los documentos del juicio de Epic Games vs. Apple muestran que Watch Dogs: Legion de Ubisoft fue seleccionado como una exclusiva de EGS imprescindible en el momento en que se entregaba. Las listas de títulos exclusivos de Epic Games Store generalmente incluyen muchos juegos grandes de Ubisoft.



Sin embargo, Roache dice que Ubisoft "nunca detuvo nuestra relación con Valve", y es cierto que Ubisoft continuó lanzando algunos DLC después de que sus juegos principales dejaron de aparecer en Steam y permitieron que los jugadores jugaran títulos de Steam que ya tenían, a pesar de un breve susto. este julio, cuando los jugadores notaron un mensaje mal escrito sobre cómo sus títulos "no serían accesibles".



Juegos eliminados



Ubisoft también eliminó otros juegos de Steam en ese momento, incluidos Anno 2070, Assassin's Creed Liberation HD , Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic y Space Junkies , pero todos esos excepto Space Junkies parecen estar a la venta ahora.



Roache indicó que algunos de estos juegos se eliminaron temporalmente porque sus servicios de multijugador en línea estaban siendo desmantelados, y Space Junkies desapareció de forma permanente porque era un título solo para multijugador.



Ubisoft dice que no tiene ninguna actualización sobre si trabajará con Valve para verificar estos juegos para Steam Deck.



Assassin's Creed Valhalla llegará a Steam el 6 de diciembre.

