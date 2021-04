Twitter prueba nuevos perfiles para empresas

Los usuarios de todo el mundo utilizan las redes sociales diariamente para mantenerse en contacto con su familia y amigos, para entretenerse, pero también para conocer la oferta de empresas y descubrir su próxima compra. Las compañías saben que estas plataformas pueden ser de gran ayuda y, con la intención de ser más útil para clientes y marcas, Twitter está probando un nuevo diseño en los perfiles profesionales.

Con un pequeño grupo de usuarios, la red de microblogging ha comenzado a probar su perfil rediseñado para empresas que permite a los propietarios de negocios mostrar más información que los clientes potenciales pueden ver.

La cuenta de Twitter Business anunció el lanzamiento de Professional Profiles mostrando cómo será. De acuerdo con la publicación todavía se muestra el sitio web del propietario y su números de seguidores y usuarios que sigue, pero ahora también cuenta con una sección "Acerca", similar a la de Facebook, en donde las personas pueden acceder a más información.

La red social movió la información de contacto como la dirección y el teléfono de las empresas dentro de la sección Acerca de, que también contiene un mapa y los horarios en los que brinda servicio.

Asimismo, en la parte inferior, los clientes potenciales pueden tocar un botón para obtener indicaciones a la ubicación del establecimiento y otro botón para ponerse en contacto con los propietarios directamente a través de Twitter.

La compañía dice que el nuevo tipo de perfil permitirá a las empresas, organizaciones sin fines de lucro, editores, creadores y cualquier otra persona que use Twitter para trabajar mostrar información específica que quieren que los clientes vean.

La intención del nuevo diseño es ayudar a que sea más fácil para las personas encontrar establecimientos locales para visitar y, por lo tanto, ayudar a las pequeñas tiendas a recuperar el negocio que pueden haber perdido durante la pandemia.

Kayvon Beykpour, el líder del producto de la red social, dijo que la apariencia que mostraron es solo el principio por lo que se especula que Twitter probablemente permitirá a los propietarios de negocios agregar otro tipo de información en el futuro.

Por ahora Twitter ha comenzado a probar perfiles profesionales con un pequeño grupo de propietarios de negocios en los Estados Unidos, pero aseguró que ampliará el acceso a la función a más cuentas en los próximos meses.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL

— Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021