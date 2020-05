Twitter presenta fallas y se cae

El día de hoy, la red social Twitter sufrió una falla en su servicio, lo que provocó que por varios minutos no pudieran verse los post.

"Algo salió mal, pero no te preocupes. No es tu culpa", es el mensaje que apareció en algunas cuentas al tratar de cargar contenidos.

Aunque la falla no es total, sí está afectando la navegación tanto en dispositivos móviles y ordenadores.

Leer también: ¿Dónde están los círculos? El nuevo desafío viral

El sitio DownDetector, indicó que la red social presentó un aumento en las fallas sobre todo en ciudades de Reino Unido, Estados Unidos y México (CDMX).

Twitter no funciona principalmente en equipos de escritorio (75%) y Android (25%).

JCP