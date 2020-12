Twitter hará recomendaciones personalizadas de tuits divertidos y virales

Twitter es una de las redes sociales más populares. Y es aquella donde decenas de miles de usuarios se mantienen al día sobre tendencias, temas de relevancia y también contenido gracioso y viral. Por lo tanto, a la red del pajarito azul ahora le interesa que te diviertas de una manera más sencilla. Ahora te hará recomendaciones personalizadas de tuits divertidos y virales.

En noviembre del año pasado, Twitter implementó una función que permitía seguir temas de interés para los usuarios, de manera muy similar a la que siguen otras cuentas. Estas sugerencias de temas aparecen en el timeline de los tuiteros y en el menú de búsqueda. Todo en función de lo que cada persona tiende a buscar y seguir dentro de la plataforma.

Entonces, como parte de esta actualización de temas relevantes, Twitter se encuentra probando una nueva función para permitir a los usuarios contar con una personalización mayor del contenido presente en su timeline; específicamente aquel relacionado con tuits divertidos y virales. El objetivo de todo esto es mostrar contenido que se ajuste al sentido del humor de cada tuitero.

Acorde a unos tuits publicados por Isabella Turchetta, directora de producto de Twitter, para “potenciar temas” como los tuits divertidos, se deben “comprender las emociones detrás” de ellos. Por lo tanto, Twitter por primera vez ha comenzado a utilizar “un modelo de machine learning que comprende los matices de las emociones al aprender de los emojis para comprender más ampliamente lo que la gente piensa que es divertido”.

Sin lugar a dudas, esto es un avance dentro del sistema de recomendación de Twitter. Si bien la plataforma ya contaba con sugerencias, estas estaban más enfocadas en aspectos generales como temas o perfiles de otros usuarios.

Uno de los retos es saber qué le resulta gracioso a cada persona pues no todos compartimos el mismo sentido del humor. Según Torchetta, Twitter entiende estas variaciones en el humor.

Por lo tanto, mostrarán “muchos tuits diferentes” al inicio. Y como los algoritmos necesitan aprender, la directora de producto le pide a los usuarios que le hagan saber lo que disfrutan al darle un “me gusta o RT” al contenido que les agrada; o seleccionar la opción “no estoy interesado” en aquellos tuits que no les gustan.

La razón detrás de esto es que muchos tuits graciosos de Twitter se hacen virales en otras plataformas mediante a capturas de pantalla. Entonces, “cuando la gente viene a Twitter para divertirse, estos tuits deberían ser fáciles de encontrar”. Por lo tanto, la plataforma ha lanzado Funny Tweets para que los usuarios puedan obtener “los aspectos más destacados de lo que le da risa a la gente”.

To power Topics like Funny Tweets, we need to understand the emotions behind the Tweets. So for the first time, we’re using an ML model that understands nuanced emotions by learning from Emojis to get a broader understanding of what people think is funny.

— Isabella Turchetta (@isabellaturch) December 16, 2020