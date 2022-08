Twitter Circle ya está disponible a nivel mundial: así funciona

En mayo, Twitter comenzó a probar su nueva función Circle. Si bien estaba disponible solo para unos pocos usuarios, la compañía ahora anunció que se implementará globalmente para todos los usuarios en iOS, Android y versiones de escritorio de la plataforma de redes sociales de manera paulatina.





Twitter Circle tiene como objetivo brindar a las personas más opciones y control sobre cómo usan Twitter. Esta función le permite tuitear a un grupo más pequeño y elegir quién puede ver sus posteos, tuit por tuit.

Esta función tuvo éxito siguiendo una fórmula creada por Snapchat y también es utilizada por Instagram con su círculo de Amigos Cercanos (comúnmente llamados CF en redes) en Stories.



Según Twitter, durante la fase de prueba de Twitter Circle, “descubrimos que ayudó a algunas personas a sentirse más cómodas twitteando. al poder elegir cómo aparecen en la línea de tiempo y tener más control sobre cómo se expresan, vimos que la gente tuiteaba más, e incluso aumentaba su participación en los tuits”.



1/ We want to help you break the ice, feel more comfortable Tweeting, and have a way to communicate more privately with your people. We built @TwitterCircle with this in mind, and after testing and feedback, today we’re releasing Twitter Circle to everyone.

— Jay Sullivan (@jaysullivan) August 30, 2022