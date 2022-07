Trucos para eliminar los anuncios en los navegadores del móvil

Una de las funciones con las que cuentan todos los dispositivos móviles es el navegador y claro, también es una herramienta de las más utilizadas, esto gracias a que nos ayuda a encontrar información sobre cualquier tema de interés.

Y si has notado la aparición de algunos anuncios no deseados que por más que los quitas no desaparecen a la hora de estar navegando por internet, no te preocupes, pues bloquear estos anuncios es más fácil de lo que crees y lo puedes hacer tú mismo en menos de 5 minutos.

La aparición de anuncios emergentes no necesariamente quiere decir que algo anda mal con tu dispositivo, en ocasiones la razón de estos suelen ser notificaciones de un sitio web determinado y para detener su aparición existen algunos trucos que puedes poner en práctica.

Elimina anuncios del navegador que aparecen en tu móvil con los siguientes trucos

Bloquea anuncios desde tu navegador

Es posible que la solución la puedas aplicar desde tu navegador Google Chrome y para intentarlo, ve a los ajustes y selecciona la opción “configuración de sitios web”, posteriormente “anuncios” y de esta manera podrás bloquear las ventanas emergentes.



Elimina anuncios de un dispositivo Samsung

Si cuentas con un móvil de esta compañía, el sistema operativo permite descargar una extensión para el navegador como “Adblock”, el cual va a actuar como un bloqueador impenetrable que no va a permitir la aparición de anuncios no deseados.

Desactiva anuncios desde un móvil Xiaomi

Si tienes un celular con sistema operativo MIUI y en algunas ocasiones aparecen anuncios o publicidad no deseada puedes desactivarlos desde los ajustes. Ve al menú, dirígete a los ajustes, después pulsa la opción “contraseñas y seguridad”, selecciona “autorización y revocación” y desactiva el apartado “msa”.



Elimina las notificaciones de un sitio web

En ocasiones, los anuncios que aparecen suelen ser notificaciones de algun sitio web que en algún momento le dimos aceptar en recibir publicidad y para eliminar o desactivarlo podemos hacerlo desde Chrome.

Deberás abrir Google y en la parte superior encontrarás tres puntos que te llevarán a la configuración, selecciona la opción “configuración del sitio” y en el apartado de “permisos”, presiona “notificaciones” y desactiva esta opción.

