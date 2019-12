Tips para mantener tu smartphone seguro

Todavía hay quien piensa que los celulares no son blanco de los ciberdelincuentes pero, tomando en cuenta toda la información sensible que contienen, no es difícil de imaginar lo valiosos que son, es por ello tan importante protegerlos.

Según Gartner, firma global de investigación, cada año los dispositivos móviles sufren 42 millones de ataques de malware.

Piensa que si algo le pasara a tu smartphone perderías datos personales y familiares, información confidencial de tu trabajos, datos bancarios, fotografías y muchos más que, de caer en manos equivocadas podrían traerte muchos problemas.

Para que te lo tomes más en serio debes saber que más del 60% de los fraudes en internet ocurren en plataformas móviles y hay un incremento del 600% en fraudes de aplicaciones móviles desde 2015, así que los smartphones están particularmente en peligro.

Si tu teléfono se sobrecalienta, o utiliza demasiados datos y no logras identificar por qué, o hasta comienza a mandar notificaciones extrañas o de aplicaciones que no reconoces, es posible que esté tenga un virus o que haya sufrido un ataque de malware.

Para que te mantengas seguro te damos algunos consejos de la mano de Nokia.

No accedas a tu información privada en redes públicas. Es decir, no, no te metas a la app de tu banco desde el WiFi gratis del aeropuerto.

Cuando accedas a tu banco u otras aplicaciones con información privada importantes, no le digas a tu navegador que recuerde tus contraseñas.

Respalda tu información. Una de las formas más sencillas de hacerlo es utilizando Google Drive en tu smartphone. Así podrás tener toda tu información: fotos, documentos, etc, en la nube, lista para accederse en cualquier momento. También, si eres más paranoico, podrías hacer otro respaldo en un disco duro externo.

Activa la verificación de dos pasos. Muchas aplicaciones tienen este tipo de verificación, desde el correo hasta tus redes sociales. Es como tener dos candados en tu puerta en lugar de sólo uno.

Asegúrate de que tu teléfono se mantenga actualizado. Contar con la última versión no sólo es útil para mejorar el desempeño de tu equipo u obtener nuevas funciones, sino para que esté lo más seguro posible.

Asegúrate de que tu teléfono reciba todos los parches de seguridad existentes. Cada mes, Google lanza un nuevo parche de seguridad para los teléfonos con Android para protegerlos de hackers y cualquier malware recientemente desarrollado.