Time Flies ¿Qué podemos esperar del evento de Apple?

Es común que Apple realice eventos de lanzamiento y anuncios importantes sobre sus nuevos dispositivos durante los meses que dura el otoño. Por lo tanto, este 15 de septiembre la marca de Cupertino realizará el primero de la temporada. Sin embargo, y debido a que 2020 ha sido un año atípico en muchas situaciones, es posible que no hayan nuevos modelos de iPhone.

Según el sitio de tecnología The Verge, un nuevo modelo de iPhone podría ser el gran ausente de este martes: en julio, Apple ya había confirmado que la venta de nuevos iPhones se retrasaría unas semanas. Pero esto no significa que no vayan a ver revelaciones interesantes sobre lo que podemos esperar de la compañía en meses venideros.

El evento Time Flies, será transmitido por la compañía desde el Apple Park, ubicado en Cupertino, California, este martes 15 de septiembre. Según analistas, se esperan algunos adelantos de los relojes inteligentes Apple Watch así como del iPad y de otros gadgets.

Por lo tanto, es posible que el Apple Watch Series 6, el Apple Watch SE y la cuarta generación del iPad Air sean los productos estelares del evento que iniciará a la 1PM de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y a las 12PM de la Ciudad de México.

Los posibles anuncios durante Time Flies

Aunque hay muchos rumores al respecto, Apple se caracteriza por no dar detalles sobre sus dispositivos en desarrollo o los que están próximos a lanzarse. Sin embargo, estos podrían ser algunos de los gadgets que la marca de Cupertino anuncie durante la tarde del 15 de septiembre.

Apple Watch Series 6. Desde el título del evento Time Flies (tiempo vuela, en español), se puede apuntar a que este reloj será el protagonista. Según 9to5Mac, este nuevo modelo de reloj inteligente tendrá la capacidad de medir los niveles de oxígeno en la sangre. Además, el sistema operativo watchOS7 incluirá monitoreo del sueño. Por lo tanto, estas dos nuevas funciones podrían estar presentes en la Serie 6 del reloj inteligente Apple.

También se ha hablado de que un modelo de bajo costo podría estar en camino, el cual, reemplazaría al Serie 3. Sin embargo, no hay datos sobre cuál sería su posible nombre.

iPad Air. Según Bloomberg, este nuevo modelo, el iPad Air 4, contaría con una pantalla de borde a borde (edge-to-edge) similar a la del iPad Pro. Esto representa un cambio significativo en el diseño de este dispositivo; actualmente, el iPad Air cuenta con bordes gruesos, además del botón para el Touch ID. El cual, se integraría en el botón de bloqueo, según un manual de instrucciones filtrado.

iOS 14 y iPadOS 14. En junio, Apple anunció las nuevas características que la nueva versión de sus sistema operativo traería consigo. Sin embargo, la fecha de lanzamiento se quedó únicamente en “otoño de este año”... ya es otoño y hay un nuevo evento de Apple, lo que podría significar más información al respecto. Entre los cambios esperados en este sistema operativo se encuentran nuevas funciones de seguridad, homescreen con nuevos widgets y una interfaz rediseñada de Siri. .

Asimismo, se espera que haya noticias sobre Apple One, una fusión de las suscripciones de los servicios de la compañía, quedó prácticamente confirmado hace unos días. El portal web 9to5Google informó menciones explícitas sobre este paquete dentro de unas líneas del código fuente de la aplicación de Apple Music para Android. Apple One podría funcionar como un paquete unificado de servicios que ofrece la marca de Cupertino como Apple Arcade, Apple Music o Apple News.

Bloomberg también ha hablado que Apple ha estado trabajando en un modelo más pequeño y asequible del HomePod así como un nuevo set de audífonos. Además, se ha barajado el rumor de que podríamos ver los AirTags, unos pequeños dispositivos que te ayudarán a encontrar cualquier objeto que esté “perdido” en tu bolsa o mochila, por ejemplo.