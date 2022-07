Tiktoker compra toda la mercancía de artesano mexicano y se vuelve viral

TikTok se ha convertido en una de las plataformas más versátiles para toda clase de contenido. Desde bailes populares hasta recetas de cocina, todo a través de videos de corta duración. Y en esta ocasión un tiktoker es quien se ha llevado los reflectores al volverse viral por compartir un video en el que compra toda la mercancía de un artesano mexicano.



La cuenta de TikTok es @mdmotivator y fue creada por Zachery Dereniowski un hombre que sube una serie de videos en donde se le puede ver realizando acciones de buena voluntad con otras personas, desde invitarles a realizar ciertas actividades recreativas con él de manera gratuita hasta regalar dinero en múltiples situaciones; y en esta ocasión le tocó a un artesano.

El tiktoker Zachery Dereniowski sorprende a artesano mexicano comprando su mercancía

El video comienza con Zachery saludando, en español, al artesano: “hola, señor”, a lo que el mexicano responde “hola, amigo”. Después el tiktoker le pregunta “cómo estás” en inglés y ante el excelente entendimiento del comerciante, las preguntas y respuestas en este idioma se realizan de manera clara y fluida.



Primero, Zachery le pregunta el precio de la pieza que el artesano tiene en la mano, a lo que él le responde que tiene un costo de 50 dólares, aproximadamente 950 pesos mexicanos. Luego, al ver que el mexicano por sí mismo está pintando sus productos, el tiktoker lo cuestiona si él los hace todos, refiriéndose a todas aquellas artesanías que hay en su puesto ambulante, respondiéndole el comerciante que sí, que él hace todos los productos que puede ver ahí.



Zachery se dispone a contar los “bowls” que hay en la mesa, agregando el que el artesano tiene en sus manos pintando, dando un total de 4, después le pregunta cuál sería el precio por los cuatro “bowls” y el mexicano le responde que 150 dólares, aproximadamente 2 mil 850 pesos.



El artesano procede a explicarle que dichas artesanías las hacen en su casa y que en ella tiene 3 “bowls” más, juntando un total de 7 piezas. Zachery le pregunta cuál es el mejor precio que le podría dar por todas ellas y, después de sacar sus cuentas, el comerciante le propone 245 dólares, un total de 4 mil 655 pesos mexicanos, ya que hizo la multiplicación contemplando a 19 pesos el dólar.

Artesano mexicano recibe un sorpresa cuando un tiktoker le compra su mercancía

Sin embargo, pese a que las cuentas ya estaban hechas, Zachery le preguntó al artesano si podía darle 10 mil pesos, él, sin creerlo, le preguntó si esa cantidad era por las 7 piezas, a lo que el tiktoker asintió que sí, después de estirar la mano con el dinero que le había ofrecido.



El artesano, aún sin creerlo, le preguntó a Zachery si estaba seguro, a lo que él respondió que estaba hablando completamente en serio, ya que el trabajo que hacía el artesano es duro, además de hermoso. Después de escuchar aquellas palabras, el mexicano llevó las manos a su rostro, asombrado por lo sucedido y portando una gran sonrisa de alegría.



No obstante, antes de irse, Zachery le dijo al artesano que no quería todos “bowls”, solo se llevaría uno y, una vez más, el mexicano no pudo disimular su cara de asombro, por lo que al final se acercó para darle un abrazo al tiktoker y agradecerle diciendo “I love you. Thank you so much”.



Zachery Dereniowski, en un comentario del video escribió: “Gracias por tomarse el tiempo de leer esto. Todas las donaciones se destinan a difundir la bondad y ayudar a las personas necesitadas. Cada dólar ayuda”. Actualmente, su video de tiktok cuenta con más de 4.4 millones de visualizaciones, 662 mil likes y más de 3 mil 800 comentarios.

